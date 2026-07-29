Badeunfall endet tödlich: Rettungskräfte bergen Leiche

Moorrege - Tragischer Unfall an einem Teich in Moorrege ( Schleswig-Holstein )! Am Mittwoch ist eine Person in dem Gewässer untergegangen und ertrunken.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften suchte nach der vermissten Person. © Florian Sprenger

Gegen 12.30 Uhr meldeten Zeugen, dass ein Schwimmer in dem Teich nahe dem Naturfreibad Oberglinde untergegangen sei, bestätigte ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften eilte zu dem Gewässer im Kreis Pinneberg.

Rund anderthalb Stunden später herrschte traurige Gewissheit. Die Polizei bestätigte den Fund der Person. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.