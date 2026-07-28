Schock nach Unfall in Freibad: Achtjähriger stirbt im Krankenhaus

Naila - Ein erst acht Jahre alter Junge ist nach einem Badeunfall in einem Freibad im Norden von Bayern im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Im Freibad in Naila ist es zu einem schrecklichen Badeunfall gekommen. © NEWS5 / Stephan Fricke

Laut Polizeipräsidium Oberfranken verstarb das Kind am Montagabend im Krankenhaus.

Der Junge war vergangenen Freitagabend mit Freunden im Freibad in Naila (Landkreis Hof). Gegen 17 Uhr bemerkten Badegäste, wie der leblose Körper des Achtjährigen im Nichtschwimmerbecken trieb.

Sofort zogen mehrere Ersthelfer – darunter auch die Badeaufsicht – das Kind aus dem Wasser und begannen umgehend mit der Wiederbelebung.

Unter laufender Reanimation wurde der achtjährige Junge mit afghanischer Staatsangehörigkeit in ein Krankenhaus gebracht.