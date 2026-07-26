Mann (†34) springt in Lahn, taucht kurz auf und verschwindet: Taucher können ihn nur noch tot bergen

Gießen - In Gießen ist am späten Samstagnachmittag ein 34 Jahre alter Mann bei einem Badeunfall ums Leben gekommen.

Der 34-Jährige konnte leider nur noch tot aus der Lahn geborgen werden. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Ein Poliizeisprecher sagte, dass Zeugen Polizei und Rettungskräfte gegen 17.15 Uhr verständigt hatten. Sie berichteten, dass der 34-Jährige am Christoph-Rübsamen-Steg in die Lahn gesprungen sei um dort zu baden.

Nach seinem Sprung sei er noch einmal kurz aufgetaucht, dann aber im Wasser untergegangen. Im Anschluss sei von ihm nichts mehr zu sehen gewesen.

Sofort wurden Polizei- und Rettungskräfte sowie die Feuerwehr entsandt und begannen mit der Suche nach dem Mann. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.