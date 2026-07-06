Badeunfall: Hubschrauber entdeckt leblosen Mann im Wasser

Murnau am Staffelsee - Nach einem Badeunfall im Froschhauser Weiher kam ein 82-Jähriger am Sonntag ums Leben.

Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, doch jede Hilfe kam zu spät. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Der Mann aus Murnau war gegen 8.15 Uhr mit einer Angehörigen zum Schwimmen am Weiher. Während sie eine Runde schwamm, hielt sich der Senior am Ufer auf, so die Polizei.

Als sie dann zurückkam, fehlte vom 82-Jährigen jede Spur. Die Frau setzte schließlich den Notruf ab.

Die Besatzung eines Rettungshubschraubers entdeckte den Mann dann kurze Zeit später leblos im Wasser. Er wurde geborgen und unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er im Laufe des Nachmittags.