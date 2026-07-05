Vor den Augen von Passanten: Mann verschwindet im Wasser und stirbt

Berlin - Ein entspannter Sommermorgen am Berliner Schlachtensee endete am Samstag in einer Tragödie: Vor den Augen von Passanten ertrank plötzlich ein Mann.

Augenzeugen alarmierten den Notruf, nachdem ein Schwimmer plötzlich im Wasser unterging und nicht mehr auftauchte. (Symbolbild) © Michael Brandt/dpa

Nach Angaben der Feuerwehr beobachteten Zeugen am Samstagmorgen, wie der Mann im Schlachtensee schwamm, unter Wasser geriet und anschließend nicht mehr auftauchte. Sofort alarmierten sie den Notruf.

Feuerwehr und Rettungsdienst rückten umgehend mit zahlreichen Kräften an und starteten eine groß angelegte Suchaktion.

Auch Taucher des Technischen Dienstes kamen zum Einsatz und suchten den See intensiv ab.

Schließlich entdeckten die Taucher den Vermissten unter Wasser und brachten ihn an Land. Dort konnte ein Notarzt jedoch nur noch den Tod feststellen.

Weitere Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.