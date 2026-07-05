Mann kollabiert beim Schwimmen in der Alster: Reanimation!

Hamburg - Dramatische Minuten auf der Alster: Am Samstagabend ist ein Mann beim Schwimmen in Hamburg kollabiert. Feuerwehr und DLRG kamen gerade noch rechtzeitig.

Feuerwehr und DRLG im Einsatz an der Alster. Dort war am Samstagabend ein Mann beim Schwimmen kollabiert. © Lenthe-Medien/Presang

Ein Feuerwehr-Sprecher erklärte gegenüber TAG24, dass die Einsatzkräfte gegen 21.47 Uhr zum Alsterufer alarmiert worden waren.

Aus noch ungeklärter Ursache hatte ein Mann beim Schwimmen das Bewusstsein verloren und war untergegangen. Die Kräfte machten sich sofort auf die Suche und konnten den Schwimmer aus dem Wasser retten.

Anschließend kam er unter Reanimationsbedingungen in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus - zu seinem aktuellen Zustand konnte der Sprecher keine Angaben machen.