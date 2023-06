Badeunfall in Hamburg: 29-Jähriger ertrinkt in beliebtem Badesee

Hamburg - Badeunfall in Hamburg : Im Eichbaumsee im Stadtteil Allermöhe sind am Sonntagnachmittag zwei Männer untergegangen. Einer konnte gerettet werden, der andere wurde tot geborgen.

Die Retter suchten den See ab. © Blaulicht-News.de

Die Alarmierung erfolgte gegen 16.48 Uhr, sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg zu TAG24.

Zwei Männer seien im Wasser untergegangen. Einer soll vermutlich durch Zeugen gerettet worden sein. Dieser habe sich danach vom Ufer entfernt, sei später angetroffen worden. Vielleicht lag seine Reaktion an einem Schock.

Nach dem zweiten Mann suchten Feuerwehr und DLRG. Taucher fanden den 29-Jährigen um 18.27 Uhr im Wasser. Der Mann war tot, eine Wiederbelebung unmöglich.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist unklar.

Während des Einsatzes war der Strand des Eichbaumsee gesperrt.

Erst am vergangenen Sonntag gab es bereits zwei Badeunfälle in Hamburg. Einer davon spielte sich auch im Stadtteil Allermöhe ab. Ein 35-Jähriger ertrank im See Hinterm Horn.