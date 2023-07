Junge (4) droht in Strandbad zu ertrinken: Zwei Geschwister (8, 12) werden zu Helden

Starnberg - Ein acht Jahre alter Junge und ein zwölf Jahre altes Mädchen sind zu wahrhaftigen Helden geworden! Die Geschwister aus Starnberg haben mit der Hilfe ihres Vaters in Bayern ein fremdes Kind (4) vor dem Ertrinken gerettet.

Ein Junge (4) wäre in einem Strandbad fast ertrunken. (Symbolbild) © Annette Riedl/dpa

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Bub in einem Starnberger Strandbad in den tiefen Bereich eines Nichtschwimmerbeckens gesprungen - und das, obwohl er selbst gar nicht schwimmen konnte!

Die Geschwister bemerkten demnach die Notlage des Jungen, der sofort unterging, und sprangen ebenfalls in das Becken, um dem Kind zu helfen.

Gemeinsam mit ihrem herbeigeeilten Vater konnten die beiden den Vierjährigen letztlich am gestrigen Freitagabend aus der gefährlichen Situation retten.

Nach einer Erstversorgung vor Ort durch einen Notarzt wurde dieser für weitere Untersuchungen mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht.