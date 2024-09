Bilanz der DLRG: So viele Menschen sind in Sachsen-Anhalt beim Baden gestorben

Magdeburg - Die Zahl der Badetoten ist in Sachsen-Anhalt seit Jahresbeginn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht gestiegen. Bundesweit gibt es einen deutlichen Anstieg.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) rettet jährlich viele Menschen aus dem Wasser. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Im Land sind seit Jahresbeginn 14 Menschen bei Badeunfällen gestorben. Das sind vier mehr als im Vorjahreszeitraum, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mitteilte.

Mit sieben beziehungsweise sechs Todesfällen kamen die meisten Menschen in Flüssen und Seen um, ein Mensch starb in einem Bach. Kinder waren nicht unter den Opfern, wie die Statistik zeigte.

Bundesweit registrierte die Gesellschaft bis zum Ende der Sommerferien (Stand: 10. September) 353 Badetote in den Gewässern.

Das seien 75 Opfer mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres und zu diesem Zeitpunkt so viele wie seit fünf Jahren nicht mehr (2019: 365).