Drama auf Privatgrundstück: Dreijährige fällt in Pool und stirbt
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Von Roland Beck
Laufen - Eine Dreijährige ist in Laufen im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land in einen Swimmingpool gefallen und später im Krankenhaus gestorben.
Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich das Unglück am Donnerstag gegen 17.40 Uhr auf einem Privatgrundstück in Laufen.
Den Angaben zufolge hatte das Kind nicht mehr geatmet. Die Mutter begann sofort mit der Wiederbelebung, ein eintreffender Notarzt setzte die Reanimationsmaßnahmen fort.
Das Mädchen wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.
Dort starb es in der Nacht. Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln jetzt, wie es zu dem Unglück am Donnerstagnachmittag kommen konnte.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa