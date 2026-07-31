Drama auf Privatgrundstück: Dreijährige fällt in Pool und stirbt

Laufen - Eine Dreijährige ist in Laufen im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land in einen Swimmingpool gefallen und später im Krankenhaus gestorben.

Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind (3) ins Krankenhaus. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich das Unglück am Donnerstag gegen 17.40 Uhr auf einem Privatgrundstück in Laufen.

Den Angaben zufolge hatte das Kind nicht mehr geatmet. Die Mutter begann sofort mit der Wiederbelebung, ein eintreffender Notarzt setzte die Reanimationsmaßnahmen fort.

Das Mädchen wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.