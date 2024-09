09.09.2024 07:54 Dramatische Szenen: Stand-up-Paddler stürzt in Weiher, jede Hilfe kommt zu spät

An der Sand-Oase Sulzbach ist es zwei Kilometer entfernt von Bruck im Landkreis Schwandorf am Sonntag in Bayern zu einem tragischen Zwischenfall gekommen.

Von Jan Höfling

Bruck - An der Sand-Oase Sulzbach ist es zwei Kilometer entfernt von Bruck im Landkreis Schwandorf am gestrigen Sonntagnachmittag zu einem tragischen Zwischenfall gekommen. Ein 53 Jahre alter Stand-up-Paddler ist tot. Ein Stand-up-Paddler ist ums Leben gekommen. © vifogra Der Mann war auf dem Badeweiher unterwegs, als er von einem Moment auf den anderen aus noch unklarer Ursache ins Wasser stürzte und unterging. Laut Polizei alarmierten weitere Badegäste zwar sofort den Notruf, schwammen zur Unglücksstelle und tauchten sogar nach dem Untergegangenen. Helfen konnten sie diesem allerdings nicht mehr. Badeunfall Badetragödie auf Usedom: Urlauber tot aus der Ostsee gezogen Der leblose Körper des 53-Jährigen konnte erst von angeforderten Tauchern der Wasserwacht im Gewässer ausgemacht sowie geborgen werden. Eine Reanimation am Ufer blieb anschließend ohne Erfolg, der Stand-up-Paddler wurde für tot erklärt. Die Einsatzkräfte versuchten vor Ort alles, konnten den 53-Jährigen allerdings nicht mehr retten. © vifogra Die Ermittlungen zum genauen Auslöser des dramatischen Vorfalls dauern an, derzeit gehen die Beamten von einem plötzlich aufgetretenen medizinischen Notfall bei dem Mann aus. Weitere Untersuchungen sollen für Klarheit sorgen.

Titelfoto: vifogra