Ehefrauen müssen alles mitansehen: Männer springen über Board und gehen unter

Immenstaad - Nach einem tragischen Badeunfall am Donnerstag werden zwei Männer in Immenstaad (Bodenseekreis) vermisst.

Die Männer gingen vor den Augen ihrer Frauen unter. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Gegen 17.10 Uhr wurde der Polizei im Bodensee ein tragischer Badeunfall gemeldet, teilen die Beamten mit.

Mit einem Mietboot lagen zwei Ehepaare rund 200 Meter vor dem Hafen Kirchberg vor Anker.

Der 71-Jährige und ein 76-Jähriger sprangen ins Wasser und gingen vor den Augen ihrer Ehefrauen unter.