Ehefrauen müssen alles mitansehen: Männer springen über Board und gehen unter

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Nach einem tragischen Badeunfall am Donnerstag werden zwei Männer in Immenstaad (Bodenseekreis) vermisst.

Von Lara Vonwald

Immenstaad - Nach einem tragischen Badeunfall am Donnerstag werden zwei Männer in Immenstaad (Bodenseekreis) vermisst.

Die Männer gingen vor den Augen ihrer Frauen unter. (Symbolbild)
Die Männer gingen vor den Augen ihrer Frauen unter. (Symbolbild)  © Marijan Murat/dpa

Gegen 17.10 Uhr wurde der Polizei im Bodensee ein tragischer Badeunfall gemeldet, teilen die Beamten mit.

Mit einem Mietboot lagen zwei Ehepaare rund 200 Meter vor dem Hafen Kirchberg vor Anker.

Der 71-Jährige und ein 76-Jähriger sprangen ins Wasser und gingen vor den Augen ihrer Ehefrauen unter.

Hitzewelle mit fatalen Folgen: 15 Menschen sterben beim Baden in Bayern
Badeunfall Hitzewelle mit fatalen Folgen: 15 Menschen sterben beim Baden in Bayern

Trotz intensiver Suche von Wasserschutzpolizei, Feuerwehr, DLRG, Tauchern und
Mantrailerhunde, zwei Sonargeräte und ein Rettungs- und Polizeihubschrauber konnte die Männer am Donnerstag nicht gefunden werden. Am Freitag wird der Sucheinsatz weitergeführt.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

Mehr zum Thema Badeunfall: