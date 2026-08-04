Eltern ignorieren Profis: Wasserwacht muss drei Kinder einer Familie retten

Senden - In Schwaben haben Wasserretter gleich zweimal Kinder einer Familie vor dem Ertrinken bewahrt.

Die Wasserwacht sorgte an einem Badesee in Schwaben dafür, dass drei Kinder nicht ertranken. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Zuerst schwebte das jüngste Kind in Gefahr, nach Einschätzung der Wasserwacht Senden etwa drei Jahre alt. Es habe sich ohne jede erwachsene Aufsicht im hüfttiefen Wasser des nördlichen Waldsee (Landkreis Neu-Ulm) befunden.

"Sofort schritten die Wasserretter ein und holten das Kind an Land, noch bevor es weiter ins tiefe Wasser geraten konnte."

Der Vater wurde ermahnt, besser auf seine Kinder aufzupassen. "Leider wirkte die Ermahnung nicht nachhaltig", schilderten die Wasserretter den Einsatz vom Wochenende.

Wenige Stunden später mussten die Ehrenamtlichen nämlich zwei weitere Kinder der Familie retten, diesmal etwa fünf und sieben Jahre alt. "Beide tauchten bereits mehrfach neben dem Steg mit dem Kopf unter Wasser und verloren den Halt unter den Füßen."

Der Familie wurde daraufhin nahegelegt, den Badesee zu verlassen, was sie auch tat.