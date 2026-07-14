Er konnte nicht schwimmen: 31-Jähriger ertrinkt im Kochelsee

Kochel am See - Am späten Montagvormittag badete ein 31-Jähriger im Kochelsee, als er die Wassertiefe unterschätzte . Da der Mann nicht schwimmen konnte, geriet er schnell in eine Notsituation.

Die Wasserwacht konnte den Mann nicht mehr retten. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Der 31-jährige Franzose besuchte gemeinsam mit einer Verwandten eine Freundin in Kochel, so die Polizei.

Zuerst badete er im seichten Wasser, bevor er plötzlich unterging und sich nicht mehr an der Oberfläche halten konnte. Zeugen setzten umgehend den Notruf ab und versuchten, den Franzosen aus dem See zu befreien – vergeblich.

Die alarmierte Wasserwacht und Feuerwehr führten umfangreiche Suchmaßnahmen durch, konnten den 31-Jährigen jedoch nur noch leblos am Seegrund ausfindig machen. Am Unfallort wurde schließlich der Tod des jungen Mannes festgestellt.