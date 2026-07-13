Zeuge findet Kleidung am Ufer, Rettungskräfte bergen toten Mann aus Baggersee

Eschwege - Traurige Gewissheit nach intensiver Suche: Die Polizei hat am Montagmittag aus einem Baggersee in Eschwege im Werra-Meißner-Kreis die Leiche eines Mannes geborgen.

Die DLRG war an der Suche beteiligt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Ein besorgter Fahrradfahrer habe am Morgen gegen 8.20 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem er zuvor herrenlose Kleidungsstücke am Ufer gefunden habe, teilte die Polizei Eschwege mit.

Bei der Suche der Wasserschutzpolizei, der DLRG und der Feuerwehr mittels Drohnen und Booten habe der Mann fünf Stunden später gegen 13.30 Uhr lediglich noch tot geborgen werden können.