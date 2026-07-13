Ursache noch unklar: Junger Mann geht in Wuppertalsperre unter und ertrinkt

Hückeswagen - Ein junger Mann ist beim Baden in der Wuppertalsperre im Bereich Hückeswagen (Oberbergischer Kreis) ertrunken.

Einsatzkräfte der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) suchten mit Booten auf der Wuppertalsperre nach dem Vermissten. © Christoph Reichwein/dpa

Taucher hätten ihn gefunden, er sei dann an Land geholt worden, sagte ein Sprecher der Leitstelle der Feuerwehr Oberbergischer Kreis am Sonntag auf dpa-Anfrage.

Ein Notarzt habe demnach nur noch den Tod des Mannes feststellen können, der etwas über 20 Jahre alt war.