Ursache noch unklar: Junger Mann geht in Wuppertalsperre unter und ertrinkt
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Von Dorothea Hülsmeier
Hückeswagen - Ein junger Mann ist beim Baden in der Wuppertalsperre im Bereich Hückeswagen (Oberbergischer Kreis) ertrunken.
Taucher hätten ihn gefunden, er sei dann an Land geholt worden, sagte ein Sprecher der Leitstelle der Feuerwehr Oberbergischer Kreis am Sonntag auf dpa-Anfrage.
Ein Notarzt habe demnach nur noch den Tod des Mannes feststellen können, der etwas über 20 Jahre alt war.
Er war den Angaben zufolge beim Baden untergegangen. Angehörige verständigten dann die Einsatzkräfte. Feuerwehr und DLRG suchten nach dem Vermissten - auch mit Booten.
Die Ursache für das tödliche Unglück war noch unklar, die Kriminalpolizei war vor Ort.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa