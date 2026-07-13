Traurige Gewissheit nach Suchaktion: Vermisster 29-Jähriger tot aus Münchner See geborgen

München - Am Sonntagabend ist ein 29-Jähriger mit Wohnsitz in Ingolstadt beim Baden im Münchner Lußsee plötzlich untergegangen und nicht wieder aufgetaucht. Die Polizei suchte mit Hochdruck und konnte am Montag nur noch die Leiche bergen.

Der 29-Jährige verschwand beim Baden im Lußsee. (Archivfoto) © IMAGO / Alexander Rochau

Der Mann aus Indien war gegen 18.30 Uhr mit einem Kollegen unterwegs, welcher auch den Notruf verständigte, so die Polizei München.

Als der 29-Jährige nicht mehr an die Wasseroberfläche zurückkehrte, versuchten sein Begleiter und eine weitere Person noch, ihn zu retten – jedoch ohne Erfolg.

Daraufhin begann ein groß angelegter Such- und Rettungseinsatz, an dem neben der Polizei auch die DLRG, die Wasserwacht und die Feuerwehr beteiligt waren.

Trotz der zahlreichen Helfer vor Ort konnte der 29-Jährige zunächst nicht gefunden werden.