Er war gerade schwimmen: Mann geht plötzlich in See bei Magdeburg unter

Bei Höhenwarthe in der Nähe von Magdeburg ging ein Mann in einem Badesee plötzlich unter und ertrank. Die Suche nach ihm dauerte stundenlang an.

Von Robert Lilge

Hohenwarte - Am gestrigen Dienstagnachmittag herrschte in Hohenwarthe (Landkreis Jerichower Land) helle Aufregung. Was war passiert?

Nach mehreren Stunden der Suche konnte ein vermisster Mann aus einem See bei Hohenwarthe nur noch tot geborgen werden. (Symbolbild) © Philipp Schulze/dpa Gegen 15.30 Uhr wurde an einem See in der Nähe des Ortes ein 67 Jahre alter Mann vermisst. Zuvor schwamm er von einem Ufer zum anderen. Als er wieder zum Startpunkt zurückschwimmen wollte, ertrank er. Eine Vielzahl an Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren und sogar ein Hubschrauber wurden alarmiert. Sofort wurde das Gebiet abgesperrt, damit die angerückten Helfer in Ruhe nach dem Mann Ausschau halten konnten. Badeunfall Er war plötzlich verschwunden: Mann stirbt bei Badeunfall in Bayern Das Absuchen des Natursees in der Nähe der Hohenwarther Landstraße dauerte bis in den Abend. Kurz nach 21 Uhr konnten die Einsatzkräfte ihre Arbeit beenden. Der Mann wurde tot geborgen, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.