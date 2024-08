Familienausflug endet tragisch: 26-Jähriger kann nur noch tot aus Baggersee geborgen werden

Schweinfurt - Tragisches Ende eines Familienausflugs an den Schweinfurter Baggersee: Nach stundenlanger Suche konnte ein 26 Jahre alter Mann am Nachmittag des gestrigen Montags nur noch tot geborgen werden.

Erst am Montagnachmittag konnte der seit Sonntagabend vermisste 26-Jährige im Schweinfurter Baggersee geborgen werden. © NEWS5/Pascal Höfig

Wie ein Sprecher der Polizei am heutigen Dienstag sagte, war der 26-Jährige am vergangenen Sonntag mit seiner Familie zur Abkühlung an den Baggersee gefahren.

Gegen 18 Uhr soll der Mann dann im Bereich des dortigen Spielplatzes ohne Begleitung schwimmen gegangen sein.

Als er nicht wieder zurückkam, wurden Polizei und Rettungskräfte verständigt.

Es begann eine groß angelegte Suchaktion mit Booten und Drohnen. Auch Taucher waren vor Ort