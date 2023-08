29.08.2023 10:22 Leiche in Seepark gefunden: Wohl vermisster 20-Jähriger!

Im Flückinger See im Seepark in Freiburg wurde am Dienstagmorgen eine Leiche entdeckt.

Von Johanna Baumann

Freiburg - Im Flückinger See im Freiburger Seepark wurde am Dienstagmorgen eine Leiche entdeckt. Der junge Mann (†20) konnte nach etwa zwei Wochen geborgen werden. (Symbolbild) © Moritz Frankenberg/dpa Gegen 7 Uhr schwamm der tote Körper eines Mannes an der Wasseroberfläche, wie die Polizei mitteilte. Kurz darauf wurde die Leiche von Feuerwehrkräften aus der Mitte des Gewässers gezogen. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei dem Toten um einen 20 Jahre alten Mann handelt, der seit etwa zwei Wochen vermisst wird.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum Fall sind noch nicht abgeschlossen.

Titelfoto: Moritz Frankenberg/dpa