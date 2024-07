Mann wird in der Ostsee von Strömung erfasst: Leichnam entdeckt

Markgrafenheide - Nächster dramatischer Badeunfall an der Ostsee: Am gestrigen Sonntag ist ein Mann beim Schwimmen vor Markgrafenheide (Mecklenburg-Vorpommern) von einer Strömung erfasst worden. Nachdem die Suche nach ihm abgebrochen worden war, wurde am heutigen Montag eine leblose Person am Strand entdeckt.