Nichtschwimmer (†42) springt in See und taucht unter! Jede Hilfe kommt zu spät

Mölln - Tragisch: Am Montag ist ein 42-jähriger Mann bei einem Badeunfall in Mölln ( Schleswig-Holstein ) ums Leben gekommen.

In Mölln ist ein 42-Jähriger bei einem Badeunfall am Montag ums Leben gekommen. Er wurde erst nach 50 Minuten im Wasser gefunden. (Symbolfoto) © picture alliance / Philipp Schulze/dpa

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, ereignete sich das Unglück gegen 18.40 Uhr am Lütauer See.

Demnach war der Nichtschwimmer in Begleitung von Freunden vor Ort, als er vom Steg ins Wasser sprang, um zu einem Schlauchboot zu schwimmen, das wenige Meter weggetrieben war - er tauchte jedoch nicht wieder auf.

Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr und der DLRG suchten anschließend mit Booten, Tauchern und Unterwasserdrohnen nach dem Verschwundenen, hatten aber erst gegen 19.30 Uhr Erfolg.

Die Rettungskräfte leiteten daraufhin sofort Reanimationsmaßnahmen ein, die jedoch erfolglos blieben.