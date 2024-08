Nichtschwimmer-Trend sorgt für 14 Prozent mehr Badetote in NRW: Das rät die DLRG

In den ersten sieben Monaten des Jahres sind in Nordrhein-Westfalen laut DLRG insgesamt 42 Menschen ertrunken - fünf mehr als im Vorjahr.

Düsseldorf - In den ersten sieben Monaten des Jahres sind in Nordrhein-Westfalen 42 Menschen ertrunken - fünf mehr als im Vorjahr. Das hat die Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in einer Zwischenbilanz bekannt gegeben.

Am meisten Menschen ertranken in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen bislang im Mai. © Rolf Vennenbernd/dpa Das entspricht einem Anstieg um 14 Prozent. "Bei einem beständigeren Sommer wären sicher noch mehr Menschenleben zu beklagen gewesen", sagte DLRG-Präsidentin Ute Vogt. Der Anstieg in NRW entsprach dem Bundestrend. NRW war als bevölkerungsreichstes Bundesland auch das mit den meisten Badetoten, gefolgt von Bayern mit 35 Todesfällen. Am meisten Menschen ertranken in diesem Jahr in NRW bislang im Mai. Im Vorjahr war bis zu diesem Zeitpunkt der Juni der tödlichste Monat gewesen. Mehr als zwei Drittel der Badetoten waren männlich. Die Altersgruppe der 66 bis 70 Jahre alten Badenden war am häufigsten betroffen, gefolgt von den 41- bis 45-Jährigen. Badeunfall Mann rettet kleine Tochter aus Ostsee, dann taucht er selbst nicht mehr auf Wie im Vorjahr waren Flüsse und Seen die Gewässer mit den häufigsten tödlichen Badeunfällen: 29 der 42 Badetoten wurden aus Flüssen und Seen geborgen.

Auch gute Schwimmer können im Wasser Kreislaufprobleme bekommen