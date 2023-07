16.07.2023 11:56 Schock für Berliner Badegäste: 27-Jähriger stirbt beim Schwimmen im Weißen See

In Berlin-Pankow konnte die Feuerwehr am Samstagabend einen 27 Jahre alten Mann nur noch leblos nach dem Schwimmen im Weißen See bergen.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Tragischer Badeunfall: In Berlin-Pankow ist am Samstagabend ein Mann leblos aus dem Weißen See geborgen worden! Feuerwehr und Wasserwacht haben den See mit mehreren Booten und Tauern abgesucht. © BLP / Sappeck Wie die Polizei am Sonntag auf Nachfrage von TAG24 mitteilte, bemerkte eine Schwimmerin gegen 19 Uhr, dass ein Badegast in ihrer unmittelbaren Nähe im Strandbad Weißensee untergegangen war und alarmierte die Rettungskräfte. Feuerwehr und Wasserwacht suchten das 8,3 Hektar große Gewässer daraufhin mit mehreren Booten und Tauchern ab. Der Badebetrieb wurde für die Suchmaßnahmen sofort eingestellt. Gegen 20 Uhr konnten Taucher schließlich einen 27-Jährigen nur noch leblos aus dem Wasser bergen. Die umgehend eingeleitete Reanimation des jungen Mannes blieb erfolglos, er starb noch am Ort des Geschehens. Badeunfall Bootsfahrer findet leblose Frau im Caputher See Zur genauen Todesursache konnte der Polizeisprecher zunächst keine Angaben machen. Diesbezüglich soll eine Obduktion Klarheit verschaffen. Der Badebetrieb ist für die Suchmaßnahmen umgehend eingestellt worden. © BLP / Sappeck Es ist nicht das erste Mal, dass Menschen im Weißen See ums Leben kommen. Bereits im Sommer 2022 ertrank hier ein junger Mann (†26) und Ende Februar dieses Jahres wurden eine 29-jährige Mutter und ihr 20 Monate alter Sohn tot aus dem Gewässer im Nordosten Berlins geborgen.

Titelfoto: BLP / Sappeck