Drama in Heidenauer Freibad: Bewusstloses Mädchen (7) reanimiert
Von Daniel Förster, Holger Köhler-Kaeß
Heidenau/Dresden - Schock im Albert-Schwarz-Bad in Heidenau am Pfingstmontag: Dort hat am Mittag ein Mädchen (7) bewusstlos im Nichtschwimmerbecken gelegen.
Die Feuerwehr Dresden bestätigte gegenüber TAG24, dass sich das Unglück kurz nach 12 Uhr mittags ereignet hat.
Demnach waren ein Rettungshelikopter und mindestens ein Notarzt im Einsatz. Die Siebenjährige wurde dann in ein Klinikum in Dresden gebracht.
Laut dem Chef des Bades Marko Paeslack (49) habe man noch im Bad selbst eine Reanimation durchgeführt. "Die Reanimation wurde vom Schwimmmeisterpersonal sofort durchgeführt. Bevor der Rettungsdienst eintraf, hatte das Kind bereits wieder selbstständig geatmet. Wir sind in Gedanken bei den Mädchen und deren Eltern."
Wichtig war es dem Bad-Chef auch zu betonen, dass es ein sehr gutes Zusammenspiel zwischen einem Badegast, dem Schwimmpersonal und dem Rettungsdienst gegeben habe. Auch weitere Menschen hätten sich tatkräftig und hilfsbereit eingesetzt - ihnen allen dankte der 49-Jährige ausdrücklich.
Wie es dem Mädchen am Abend ging, konnte Paeslack leider nicht sagen. "Ich hoffe wir haben dem Kind das Leben gerettet", sagte er abschließend.
Erstmeldung von 18.54 Uhr, zuletzt aktualisiert um 20.39 Uhr
Titelfoto: Daniel Förster