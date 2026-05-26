Drama in Heidenauer Freibad: Bewusstloses Mädchen (7) reanimiert

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Schock im Albert-Schwarz-Bad in Heidenau am Pfingstmontag: Dort soll am Mittag ein Mädchen (7) bewusstlos im Nichtschwimmerbecken gelegen haben.

Von Daniel Förster, Holger Köhler-Kaeß

Heidenau/Dresden - Schock im Albert-Schwarz-Bad in Heidenau am Pfingstmontag: Dort hat am Mittag ein Mädchen (7) bewusstlos im Nichtschwimmerbecken gelegen.

Notarzt und Rettungsheli waren vor Ort.
Notarzt und Rettungsheli waren vor Ort.  © Daniel Förster

Die Feuerwehr Dresden bestätigte gegenüber TAG24, dass sich das Unglück kurz nach 12 Uhr mittags ereignet hat.

Demnach waren ein Rettungshelikopter und mindestens ein Notarzt im Einsatz. Die Siebenjährige wurde dann in ein Klinikum in Dresden gebracht.

Laut dem Chef des Bades Marko Paeslack (49) habe man noch im Bad selbst eine Reanimation durchgeführt. "Die Reanimation wurde vom Schwimmmeisterpersonal sofort durchgeführt. Bevor der Rettungsdienst eintraf, hatte das Kind bereits wieder selbstständig geatmet. Wir sind in Gedanken bei den Mädchen und deren Eltern."

Das Unglück ereignete sich im Albert-Schwarz-Bad in Heidenau.
Das Unglück ereignete sich im Albert-Schwarz-Bad in Heidenau.  © Daniel Förster

Wichtig war es dem Bad-Chef auch zu betonen, dass es ein sehr gutes Zusammenspiel zwischen einem Badegast, dem Schwimmpersonal und dem Rettungsdienst gegeben habe. Auch weitere Menschen hätten sich tatkräftig und hilfsbereit eingesetzt - ihnen allen dankte der 49-Jährige ausdrücklich.

Wie es dem Mädchen am Abend ging, konnte Paeslack leider nicht sagen. "Ich hoffe wir haben dem Kind das Leben gerettet", sagte er abschließend.

Erstmeldung von 18.54 Uhr, zuletzt aktualisiert um 20.39 Uhr

Titelfoto: Daniel Förster

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