Schrecklicher SUP-Unfall in Schleswig-Holstein: Junger Mann fällt in See und ertrinkt

Ahlefeld-Bistensee - Schrecklicher Unfall in Ahlefeld-Bistensee ( Schleswig-Holstein ): Ein 19-Jähriger ist am Dienstag im Bistensee ertrunken.

Ein 19-Jähriger fiel von einem SUP und ertrank. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Gegen 17 Uhr wurde die Polizei am Dienstag darüber informiert, dass ein Mann im Bistensee vermisst wird.

Eine Suchaktion mit Beteiligung der Polizei, einem Rettungshubschrauber, mehreren Feuerwehren, sowie einer Unterwasserdrohne und Tauchern folgte.

Taucher der Feuerwehr bargen gegen 20.40 Uhr schließlich eine leblose Person aus dem Wasser. An Land konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich laut Polizei um einen 19-jährigen Nordmazedonier aus Rendsburg.