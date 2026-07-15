Schrecklicher SUP-Unfall in Schleswig-Holstein: Junger Mann fällt in See und ertrinkt
Ahlefeld-Bistensee - Schrecklicher Unfall in Ahlefeld-Bistensee (Schleswig-Holstein): Ein 19-Jähriger ist am Dienstag im Bistensee ertrunken.
Gegen 17 Uhr wurde die Polizei am Dienstag darüber informiert, dass ein Mann im Bistensee vermisst wird.
Eine Suchaktion mit Beteiligung der Polizei, einem Rettungshubschrauber, mehreren Feuerwehren, sowie einer Unterwasserdrohne und Tauchern folgte.
Taucher der Feuerwehr bargen gegen 20.40 Uhr schließlich eine leblose Person aus dem Wasser. An Land konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.
Bei dem Verstorbenen handelt es sich laut Polizei um einen 19-jährigen Nordmazedonier aus Rendsburg.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann gemeinsam mit zwei Frauen am See. Der 19-Jährige sei dann von einem (SUP) ins Wasser gefallen und ertrank. Hinweise auf ein Fremdverschulden würden nicht vorliegen.
Die beiden Frauen blieben unverletzt, erlitten aber einen Schock. Nach ersten Einschätzungen sei der Mann wahrscheinlich ertrunken, da er nicht schwimmen konnte.
Titelfoto: Matthias Balk/dpa