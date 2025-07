Strömung, Strudel, Sog: Vor diesen Risiken beim Baden wird gewarnt!

Alles in Kürze

Darmstadt/Wiesbaden - Die Behörden warnen vor dem Baden in wilden Gewässern . Allerdings sei auch in Baggerseen Vorsicht geboten.

In Flüssen und anderen wilden Gewässern lauern selbst auf geübte Schwimmerinnen und Schwimmer große Gefahren. © Bernd Weißbrod/dpa

"Wir verstehen sehr gut, dass die Menschen Abkühlung suchen", sagt Guido Kleemann, Leiter der Führungsgruppe der hessischen Wasserschutzpolizei. "Doch die Risiken werden oftmals unterschätzt."

Was selbst erfahrene Schwimmerinnen und Schwimmer in Flüssen in lebensbedrohliche Situationen bringen kann: Strömungen, Strudel, plötzlich wechselnde Wassertiefen oder der Sog durch Schiffe und Berufsschifffahrt.

Besonders kritisch sind aus Sicht der Wasserschutzpolizei unübersichtliche Uferbereiche: Dort fehlten oft Rettungsmittel, Anfahrtsmöglichkeiten für Einsatzkräfte oder eine gesicherte Wasserrettung.

Auch das Springen von Brücken, Buhnen oder Wehranlagen ist verboten und gefährlich.

Neben dem Risiko schwerer Verletzungen durch Aufprall oder Hindernisse unter der Wasseroberfläche besteht Lebensgefahr durch starke Unterströmungen und unvorhersehbare Strömungsverhältnisse.