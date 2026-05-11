Tödliche Gefahr: Nächster Kreis verbietet Baden im Rhein, saftiges Bußgeld droht

Wesel - Das lebensgefährliche Baden im Rhein ist von diesem Freitag an im gesamten Kreis Wesel verboten.

Bei Badeunfällen im Rhein kommen in NRW jedes Jahr mehrere Menschen ums Leben. (Symbolbild) © Ingo Lammert/dpa

Das gilt nach dem Vorbild zahlreicher anderer Rhein-Anliegerkommunen in NRW nun auch für den Kreis, der mit Wesel, Xanten, Voerde, Rheinberg und Dinslaken besonders viele Städte an der viel befahrenen Wasserstraße umfasst.

Das Verbot gelte bis Ende 2030 auch für das mehr als knöcheltiefe Waten im Wasser. Bei Verstößen würden laut Kreis bis zu 1000 Euro Bußgeld fällig.

Wegen der starken Strömungen und Sogwirkungen der vorbeifahrenden Frachtschiffe könne Kindern und auch Erwachsenen sogar schon das Stehen im flachen Wasser zum Verhängnis werden, sagte der Weseler Landrat Ingo Brohl (50, CDU).

Kreisweit wird mit Warnschildern auf die Gefahr aufmerksam gemacht. Zuvor hatten schon zahlreiche andere Städte am Rhein wie Köln, Duisburg, Düsseldorf, Krefeld, Leverkusen, Dormagen, Meerbusch und Heuss das Baden im Fluss verboten.