Tödlicher Badeunfall: Junger Mann verschwindet nach wenigen Minuten im Wasser

Neutraubling - Ein 20-Jähriger ist bei einem Badeunfall in der Oberpfalz ums Leben gekommen.

Der junge Mann verstarb trotz der schnellen Hilfe später im Krankenhaus. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei mitteilte, ging der junge Mann am Freitagnachmittag in Begleitung einer 21-Jährigen am Guggenberger See in Neutraubling baden.

Er soll angegeben haben, schwimmen zu können, und sei selbstständig ins Wasser gegangen.

Bereits nach wenigen Minuten war der junge Mann aus Syrien nicht mehr zu sehen. Seine Begleiterin und andere Badegäste suchten nach ihm.

"Zwei Passanten fanden den jungen Mann unter Wasser und brachten ihn an Land, wo sofort mit Reanimationsmaßnahmen begonnen wurde", berichtete die Polizei.