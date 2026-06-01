Tödlicher Badeunfall: Junger Mann verschwindet nach wenigen Minuten im Wasser
Neutraubling - Ein 20-Jähriger ist bei einem Badeunfall in der Oberpfalz ums Leben gekommen.
Wie die Polizei mitteilte, ging der junge Mann am Freitagnachmittag in Begleitung einer 21-Jährigen am Guggenberger See in Neutraubling baden.
Er soll angegeben haben, schwimmen zu können, und sei selbstständig ins Wasser gegangen.
Bereits nach wenigen Minuten war der junge Mann aus Syrien nicht mehr zu sehen. Seine Begleiterin und andere Badegäste suchten nach ihm.
"Zwei Passanten fanden den jungen Mann unter Wasser und brachten ihn an Land, wo sofort mit Reanimationsmaßnahmen begonnen wurde", berichtete die Polizei.
Vom alarmierten Rettungsdienst wurde der 20-Jährige in ein Regensburger Krankenhaus gebracht, wo er an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen wurde. Trotz der Bemühungen der Ärzte verstarb der Mann wenig später in der Klinik.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa