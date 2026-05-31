Plötzlicher Sturm lässt Boote kentern: Mehrere Personen aus See gerettet

Steinberg am See - Im Oberpfälzer Landkreis Schwandorf mussten am Sonntag über 100 Rettungskräfte ausrücken. In Steinberg am See wurden mehrere Personen von einem Sturm überrascht. Stand-up-Paddler wurden von ihren Brettern geweht, Boote kenterten.

Ein heftiges Unwetter hat am Sonntagmittag zu einem größeren Rettungseinsatz am Steinberger See geführt. © NEWS5 / Malte Tiedemann

Der Alarm ging gegen 13.30 Uhr ein. Schnell war klar, dass man sämtliche Wasserwachten aus der Umgebung brauchen wird.

"Es hieß, mehrere Boote seien im See gekentert und mehrere Personen befänden sich in Wassernot", so der Einsatzleiter der Wasserrettung Schwandorf, Korbinian Kurz.

"Insgesamt haben wir fünf Personen im Wasser gefunden – teilweise auch schon gesichert an den jeweiligen Inseln im See. Und die haben wir dann ans rettende Ufer so weit gebracht."

Am Ende waren etwa 100 Retter aus zehn Ortsvereinen im Einsatz. Nachdem am Ende noch einmal systematisch das Gewässer nach möglichen Vermissten abgesucht wurde, war man sich schließlich sicher, alle Personen und Gegenstände erfolgreich geborgen zu haben.

Für diese koordinierte Maßnahme hatte man den See nach einem vorgegebenen Suchmuster abgearbeitet.