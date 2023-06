Toter Mann (22) aus Rhein geborgen: Seine Leiche trieb von Düsseldorf bis nach Duisburg

Duisburg/Düsseldorf – Die Leiche eines 22-jährigen Mannes, der seit dem vergangenen Samstag nach einem Badeunfall im Rhein in Düsseldorf als vermisst galt, wurde in Duisburg geborgen.

Die Suche nach dem 22-Jährigen in Düsseldorf war ohne Erfolg abgebrochen worden. © BlaulichtRheinlandNRW

Die verzweifelte Suche zahlreicher Helfer war am Wochenende vergeblich gewesen. Nun gibt es traurige Gewissheit: Der 22-Jährige ist tot. Das teilte die Duisburger Polizei nun - drei Tage nach dem fatalen Badeunglück - mit.

Der Leichnam wurde demnach bereits am gestrigen Montag gegen 11 Uhr in Höhe des Alsumer Steigs (Stromkilometer 786) an der rechten Uferseite gefunden und mit Unterstützung der Feuerwehr geborgen.

Eine Obduktion wurde angeordnet, die nun die Identität des Mannes bestätigen konnte.

Der 22-Jährige war zwei Tage vor seinem Auffinden in Duisburg in Düsseldorf vom Rheinstrom mitgerissen worden. Zwei Begleiter (23 und 24 Jahre) des jungen Mannes hatten sich selbständig und dank eines Schlauchboots retten können.

Ein Hubschrauber und mehrere Boote suchten in einer groß angelegten Aktion erfolglos nach dem vermissten 22-Jährigen.