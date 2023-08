Tragisches Unglück in Niedersachsen: Jugendlicher (†16) stirbt in Badesee

Hildesheim - Tragisches Badeunglück im niedersächsischen Hildesheim: Ein Teenager (†16) ist am Sonntagabend im Natur-Badesee Tonkuhle ums Leben gekommen.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort, doch der Jugendliche (†16) überlebte das Unglück nicht. © Facebook/DLRG Ortsgruppe Harsum e.V.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der schlimme Vorfall gegen 18.30 Uhr. Der Jugendliche sei bereits seit dem Nachmittag mit Freunden zusammen in dem Gewässer gewesen, bevor er am frühen Abend in Richtung Seemitte geschwommen sei.

Plötzlich erklangen von dort Hilfeschreie, weshalb seine Begleiter auch andere Badegäste auf die Situation aufmerksam gemacht haben sollen.

Mehrere Personen eilten dem 16-Jährigen zu Hilfe, während andere die Rettungskräfte alarmierten.

Nach deren Eintreffen kamen Taucher der Feuerwehr, Polizisten und Kräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zum Einsatz, außerdem ein Sonargerät. Jedoch ohne Erfolg.

Am späteren Abend dann die traurige Entdeckung: Der Teenager konnte gegen 21 Uhr nur noch tot aus dem See geborgen werden.