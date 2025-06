20.06.2025 09:17 Tragödie am Badesee: Freunde gehen zusammen schwimmen, dann vermissen sie 22-Jährigen

Am Waldsee bei Langen kam es am Donnerstag zu einer Tragödie: Ein 22-Jähriger starb beim Schwimmen in dem Badesee, die Polizei vermutet einen Badeunfall!

Von Florian Gürtler

Langen - Ein lauer Sommerabend lockte eine Gruppe von Freunden am späten Donnerstagnachmittag zum Waldsee bei Langen, doch für einen von ihnen endete der Ausflug tödlich. Alles in Kürze 22-Jähriger verschwindet beim Schwimmen im Waldsee bei Langen

Lebloser Körper wird von einer Frau entdeckt und sofort Hilfe gerufen

Rettungsversuche bleiben erfolglos, 22-Jähriger stirbt

Polizei vermutet Badeunfall und gibt Sicherheitstipps

Badesee-Besucher sollten immer zu zweit schwimmen und Absperrungen beachten Mehr anzeigen Alle Reanimationsversuche waren vergeblich: Am Langener Waldsee starb am Donnerstagabend ein 22-jähriger Mann. © 5VISION.NEWS Etwa gegen 17 Uhr verschwand ein 22-jähriger Mann aus der Gruppe. Als er nicht wieder auftauchte, suchten seine Freunde nach ihm, wie die Polizei in Südosthessen am Freitagmorgen mitteilte. Eine Frau, die nicht zu der Freundesgruppe gehörte, entdeckte den jungen Mann dann gegen 19.30 Uhr, während sie im See schwamm: Der leblose 22-Jährige war unter Wasser! Sofort leitete die Schwimmerin Hilfsmaßnahmen ein und setzte mit ihrem Mobiltelefon einen Notruf ab. Umgehend rückten Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei und ein Team der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aus. Doch es war zu spät: Der 22-Jährige starb noch am Langener Waldsee. Polizei vermutet Badeunfall und gibt wichtige Tipps für Badesee-Besucher Polizei und Feuerwehr nahmen den mutmaßlichen Badeunfall bei Langen zum Anlass, um sich mit wichtigen Ratschlägen an die Öffentlichkeit zu wenden. © 5VISION.NEWS "Hinzugezogene Kriseninterventionsteams betreuten anschließend die Ersthelfer sowie die Freunde", ergänzte ein Polizeisprecher und setzte hinzu: "Wie es zu dem Unglück kam, ist noch unklar." Die Polizei gehe aber von einem Badeunfall aus. Vor diesem Hintergrund formulierte der Sprecher einige wichtige Ratschläge. So sollte ein Badesee niemals alleine aufgesucht werden, "immer mindestens zu zweit". Ferner sei es wichtig, sich vor dem Schwimmen abzukühlen. Ebenso betonte der Polizeisprecher: "Nicht mit vollem Magen oder unter Alkoholeinfluss ins Wasser steigen!" Absperrungen und Bojen sollten in jedem Fall beachtet und nach Möglichkeit an von der DLRG bewachten Badeseen geschwommen werden. Ein Feuerwehrsprecher ergänzte, dass Besucher eines Badesees, die eine eventuelle Notsituation mitbekämen, sich immer sofort an die DLRG-Kräfte wenden sollten, so es sich um einen bewachten See handele. Wenn es ein nicht bewachter Badesee sei, "dann sollten Sie jederzeit einen Notruf absetzen".

Titelfoto: 5VISION.NEWS