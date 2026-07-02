Traurige Gewissheit: Mann (†24) nach tagelanger Suche in Donau gefunden

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Ein Mann hinterlässt persönliche Gegenstände am Donauufer in Straubing. Er holt sie nicht wieder. Eine mehrtägige Suchaktion endet mit trauriger Gewissheit.

Von Michel Siebert

Straubing - In Straubing ist eine Leiche aus der Donau geborgen worden.

Feuerwehr und Wasserwacht suchten seit Dienstag nach dem jungen Mann. (Symbolbild)
Feuerwehr und Wasserwacht suchten seit Dienstag nach dem jungen Mann. (Symbolbild)  © Peter Kneffel/dpa

Nach Polizeiangaben handelt es sich um einen 24-Jährigen, der seit mehreren Tagen vermisst worden war.

Eine Spaziergängerin hatte den leblosen Körper am Ufer entdeckt und den Notruf gewählt.

Der Rettungsdienst barg den Toten aus dem Wasser. Die Polizei ermittelt zur Todesursache.

Der Mann hatte am Dienstagabend persönliche Gegenstände am Donauufer zurückgelassen. Andere Badegäste meldeten ihn als vermisst, weil er sein Eigentum nicht abgeholt hatte.

Titelfoto: Peter Kneffel/dpa

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