Traurige Gewissheit: Mann (†24) nach tagelanger Suche in Donau gefunden
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Von Michel Siebert
Straubing - In Straubing ist eine Leiche aus der Donau geborgen worden.
Nach Polizeiangaben handelt es sich um einen 24-Jährigen, der seit mehreren Tagen vermisst worden war.
Eine Spaziergängerin hatte den leblosen Körper am Ufer entdeckt und den Notruf gewählt.
Der Rettungsdienst barg den Toten aus dem Wasser. Die Polizei ermittelt zur Todesursache.
Der Mann hatte am Dienstagabend persönliche Gegenstände am Donauufer zurückgelassen. Andere Badegäste meldeten ihn als vermisst, weil er sein Eigentum nicht abgeholt hatte.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa