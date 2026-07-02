Traurige Gewissheit: Mann (†24) nach tagelanger Suche in Donau gefunden

Straubing - In Straubing ist eine Leiche aus der Donau geborgen worden.

Feuerwehr und Wasserwacht suchten seit Dienstag nach dem jungen Mann. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Nach Polizeiangaben handelt es sich um einen 24-Jährigen, der seit mehreren Tagen vermisst worden war.

Eine Spaziergängerin hatte den leblosen Körper am Ufer entdeckt und den Notruf gewählt.

Der Rettungsdienst barg den Toten aus dem Wasser. Die Polizei ermittelt zur Todesursache.