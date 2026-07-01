Nächstes Drama in der Ostsee: Badegäste entdecken Toten vor Usedom

Ückeritz (Vorpommern-Greifswald) - Badegäste sind am Dienstagabend in Mecklenburg-Vorpommern erneut Zeugen eines dramatischen Zwischenfalls in der Ostsee geworden.

Badegäste haben am Strand von Usedom einen toten Mann aus dem Meer gezogen. (Archivfoto) © Stefan Sauer/dpa

Diesmal haben Schwimmer gegen 19.40 Uhr vor Usedom einen toten Mann im Wasser entdeckt und den Notruf gewählt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach stießen Zeugen am Strand von Ückeritz auf einen 84-Jährigen, der leblos im Meer trieb, und zogen ihn an Land.

Die sofort eingeleitete Wiederbelebung durch die Ersthelfer blieb jedoch erfolglos, sodass ein alarmierter Notarzt nur noch den Tod des Seniors feststellen konnte.

Zur genauen Todesursache lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Die Polizei hat ein entsprechendes Verfahren zur Feststellung eingeleitet.