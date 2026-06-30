Nächster Badetoter in Berlin: Mann geht im Landwehrkanal unter und taucht nicht wieder auf

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In Berlin-Kreuzberg ist am Montagnachmittag ein Mann beim Schwimmen im Landwehrkanal ums Leben gekommen.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Tragischer Badeunfall: In Berlin-Kreuzberg ist am Montagnachmittag ein Mann beim Schwimmen ums Leben gekommen.

Im Landwehrkanal ist ein Mann beim Schwimmen gestorben.
Im Landwehrkanal ist ein Mann beim Schwimmen gestorben.  © Berliner Feuerwehr

Nach Angaben der Feuerwehr beobachteten Passanten gegen 15.59 Uhr, wie eine schwimmende Person an der Prinzenstraße im Landwehrkanal unterging und nicht wieder auftauchte.

Die alarmierten Einsatzkräfte suchten den Bereich umgehend ab. Taucher machten den leblosen Schwimmer schnell unter Wasser im Urbanhafen aus und brachten ihn ans Ufer.

An Land konnte ein Notarzt aber nur noch den Tod der Person feststellen. Die Feuerwehr machte wie üblich zunächst keine näheren Angaben zur Identität des Toten.

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Die Polizei bestätigte später, dass es sich um einen Mann handelt. Seine genaue Identität sei aber bislang noch nicht geklärt. Die Ermittler gehen aktuell von einem Unfall aus, da es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe.

Taucher haben den leblosen Schwimmer aus dem Wasser gezogen.
Taucher haben den leblosen Schwimmer aus dem Wasser gezogen.  © Berliner Feuerwehr

Im Landwehrkanal ist das Schwimmen grundsätzlich verboten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Todesursache aufgenommen.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr

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