Unglück auf Campingplatz: Seniorin stirbt beim Baden im See

Rotenburg - Auf dem Campingplatz Stürberg im niedersächsischen Hassendorf ist am gestrigen Dienstagnachmittag eine Seniorin im dazugehörigen Badesee verstorben.

Die 86-Jährige kam bislang aus ungeklärter Ursache im See ums Leben. (Symbolbild) © patrickdaxenbichler/123rf (Symbolbild)

Wie die Polizei mitteilte, war die 86-jährige Frau im Badesee des Campingplatzes Stürberg an der Straße "An der Tonkuhle" von Zeugen gegen 17 Uhr am Dienstag leblos im Wasser entdeckt worden.

Ersthelfer holten die Seniorin daraufhin sofort aus dem Wasser und versuchten noch, sie zu reanimieren. Leider allerdings ohne Erfolg.

Der etwas später eintreffende Notarzt konnte nur noch den Tod der 86-Jährigen feststellen.

Die Polizei leitete Ermittlungsmaßnahmen ein, um die Todesursachen feststellen zu können.