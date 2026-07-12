Tragisches Badeunglück: Taucher bergen 63-Jährige tot aus See

Arendsee - Im Arendsee ( Altmark ) wurde am Samstagnachmittag nach einer Frau gesucht, die im beim Schwimmen untergegangen war. Die 63-Jährige konnte nur tot geborgen werden.

Taucher fanden die Frau in einer Tiefe von 18 Metern. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa (Archivfoto)

Ersten Informationen der Polizei Altmarkkreis Salzwedel zufolge war das spätere Opfer mit ihren Freundinnen (64, 62) in dem See geschwommen, als sie plötzlich Probleme bekam, sich über Wasser zu halten und zum Ufer zu schwimmen.

Eine aufmerksame 56-jährige Zeugin bemerkte die missliche Lage der Frau und versuchte noch, ihr mit ihrem Stand-up-Paddle zu Hilfe zu eilen.

Diese erreichte die 63-Jährige allerdings nicht mehr. In weiterer Folge verschwand sie unter der Wasseroberfläche.

32 Kräfte der Feuerwehr sowie ein Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber waren zur Unterstützung vor Ort, erklärte eine Polizeisprecherin.