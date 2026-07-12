Alle Hoffnung war vergebens: Leiche von Mann aus Binsfeldsee in Speyer geborgen

Speyer - Nun herrscht traurige Gewissheit: Der Leichnam eines 37 Jahre alten Mannes, der am Samstag im Binsfeldsee in Speyer untergegangen war, konnte geborgen werden.

Die Retter konnten nichts mehr tun. (Symbolbild) © A4366 Sven Hoppe/dpa

Er sei bei umfangreichen Suchmaßnahmen am Sonntagmittag gefunden worden, teilte die Polizei mit. Es sei nun Gegenstand der Ermittlungen, wie es zu dem tödlichen Badeunfall gekommen sei.

Der Mann war am Samstag gegen 14.20 Uhr beim Baden aus noch unklarer Ursache in eine Notlage geraten, wie es hieß. Zeugen hätten es beobachtet und direkt erfolglos versucht, den Mann zu retten.

Dieser sei dann nicht mehr auffindbar gewesen.

Nach dem Unfall sei im nordwestlichen Bereich des Sees das Betreten des Wassers untersagt worden, teilte die Ordnungsbehörde der Stadt am Samstag mit. Baden und Wassersport seien damit verboten.

Ein aufwendiger Rettungseinsatz wurde nach Stunden ergebnislos abgebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt.