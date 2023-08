23.08.2023 09:24 937 Vater verliert seinen Sohn (†5) kurz aus den Augen, wenig später ist der Junge tot

Am Dienstagabend kam es in Würzburg zu einer Tragödie am Mainufer. Ein erst fünf Jahre alter Junge ertrank im Main.

Von Angelo Cali

Würzburg - Schreckliches Unglück in Unterfranken: Am gestrigen Dienstagabend ist ein kleiner Junge im Main ertrunken, nachdem ihn sein Vater nur für kurze Zeit aus den Augen verloren hatte. Ein Polizeihubschrauber, die Wasserwacht sowie ein Diensthund und die Wasserschutzpolizei konnten den Bub erst zu spät ausfindig machen. (Symbolfoto) © 123rf/Jörg Hüttenhölscher Es ist eine absolute Horror-Vorstellung für alle Eltern, die hier traurige Realität wurde. Man verliert das eigene Kind nur für einen kurzen Moment aus den Augen, ehe die schlimmsten Befürchtungen wahr werden. Wie ein Sprecher des unterfränkischen Polizeipräsidiums am heutigen Mittwoch mitteilte, hatte das Unglück am frühen Vorabend gegen 16.20 Uhr am Mainufer seinen Anfang genommen. Dort hatte sich der Vater eines fünfjährigen Jungen mit seinem Sohn zunächst auf einem nahe gelegenen Spielplatz im Bereich der Breslauer Straße aufgehalten. Plötzlich verlor der Mann sein Kind aber aus den Augen und konnte es nicht wieder ausfindig machen. Badeunfall Bade-Drama: Mann ertrinkt im Senftenberger See Infolge der schnell erfolgten Vermisstenmeldung suchte die Polizei ausgiebig nach dem Kind. Mit involviert waren hierbei ein Hubschrauber sowie ein Diensthund. Zusätzlich bemühten sich die Wasserwacht und die Wasserschutzpolizei um das Auffinden des vermissten Kindes. Zwar konnten rund eine halbe Stunde nach Eingang der Vermisstenmeldung am Mainufer Kleidungsstücke des Jungen ausfindig gemacht werden, die traurige Bestätigung lieferten dann aber eingesetzte Rettungstaucher. Sie entdeckten den leblosen Körper des Fünfjährigen laut Polizeibericht gegen 17 Uhr auf dem Grund des Flusses. Junge ertrinkt im Main bei Würzburg: Kriseninterventionsteam betreut am Boden zerstörte Eltern Nach der Bergung des Buben wurden umgehend Reanimationsmaßnahmen eingeleitet, die aber ohne Erfolg blieben. Er verstarb kurz nach seinem Transport in ein Krankenhaus. Für die Betreuung der am Boden zerstörten Eltern des verstorbenen Kindes waren Kriseninterventionskräfte zugegen. Derweil müssen noch die genauen Umstände des tragischen Badeunfalls aufgeklärt werden.

Titelfoto: 123rf/Jörg Hüttenhölscher