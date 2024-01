10.01.2024 17:21 Bauernproteste in Hamburg: Das ist am Donnerstag geplant

Die Bauern planen am morgigen Donnerstag weitere Proteste in Hamburg. Die fahren auf drei Strecken durch die Stadt in Richtung Hafen.

Von Oliver Wunder

Hamburg - Die Bauern planen am morgigen Donnerstag weitere Proteste in Hamburg. Da parallel die Lokführer bei Bahn und S-Bahn streiken, dürfte es sehr eng werden auf den Straßen. Der Protest der Bauern hält auch in Hamburg an. © Rabea Gruber/dpa Im gesamten Stadtgebiet sowie insbesondere im Hamburger Hafen werden erhebliche Verkehrsbehinderungen erwartet, warnt die Polizei. Im Rahmen der Bauernproteste sind drei Traktorenaufzüge angemeldet. Mit etwa 750 Traktoren werden aber weniger als am Montag erwartet. Rund 2200 Landmaschinen kamen laut Polizei zu Wochenbeginn in die Hansestadt, die Veranstalter zählten 4000. Die Traktoren werden in drei Fahrzeugkolonnen aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen kommend gegen 9.30 Uhr die Landesgrenze passieren. Sie fahren auf festen Routen zum Zwischenkundgebungsort im Hamburger Hafen. Anschließend geht es auf derselben Strecke zurück. Auf folgenden Straßen fahren die Bauern am Donnerstag durch Hamburg Etliche Traktoren rollten bereits am Donnerstag durch Hamburg. © Marcus Brandt/dpa Aufzug I (aus Ahrensburg kommend): Meiendorfer Straße - Bargteheider Straße - Stein-Hardenberg-Straße - Ahrensburger Straße - Wandsbeker Zollstraße - Rüterstraße - Wandsbeker Marktstraße - Wandsbeker Chaussee - Lübecker Straße - Lübeckertordamm - Steindamm - Kreuzweg - Kurt-Schumacher-Allee - Altmannbrücke - Klosterwall - Deichtorplatz - Oberbaumbrücke - Brooktorkai - Shanghaiallee - Überseeallee - Versmannstraße - Am Moldauhafen - Am Saalehafen - Veddeler Damm - Worthdamm Aufzug II (aus Wedel kommend): Wedeler Landstraße - Sülldorfer Landstraße - Osdorfer Landstraße - Osdorfer Weg - Von-Sauer-Straße - Bahrenfelder Chaussee - Stresemannstraße - Holstenstraße - Reeperbahn - Millerntorplatz - Millerntordamm - Ludwig-Erhard-Straße - Brandstwiete - Bei St. Annen - Osakaallee - Überseeallee - Versmannstraße - Am Moldauhafen - Am Saalehafen - Veddeler Damm - Worthdamm Aufzug III (aus Stade kommend): Cuxhavener Straße - Stader Straße - Buxtehuder Straße - Hannoversche Straße - Brücke des 17. Juni - König-Georg-Deich - Georg-Wilhelm-Straße - Hohe-Schaar-Straße - Rethedamm - Neuhöfer Damm - Roßdamm - Ellerholzbrücke - Veddeler Damm - Worthdamm Wie sich die Kolonnen auf den Verkehr auswirken, will die Polizei Hamburg auf X, ehemals Twitter, berichten.



Titelfoto: Rabea Gruber/dpa