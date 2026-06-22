50 Meter abgestürzt: Mann stirbt bei Klettertour in Österreich

Mittelberg - Ein Deutscher ist auf einer Bergtour im österreichischen Mittelberg tödlich verunglückt.

Am Samstag und Sonntag sind jeweils Personen bei Bergtouren abgestürzt und ums Leben gekommen. (Symbolbild) © Bayerisches Rotes Kreuz

Nach Polizeiangaben rutschte der 59-Jährige am Sonntag aus und stürzte knapp 50 Meter steil bergab.

Demnach war der Mann allein unterwegs. Er sei beim Abstieg ohne Fremdverschulden abgerutscht.

Zeugen des Unfalls eilten ihm zu Hilfe, konnten aber nichts tun. Laut Polizei starb der Mann noch an der Unfallstelle.

Erst am Samstagabend war ein 19-Jähriger auf einer Klettertour in Bayern tödlich verunglückt.

Nach Polizeiangaben löste sich im Wettersteingebirge bei Grainau im Kreis Garmisch-Partenkirchen ein Haltegriff, der den Teenager sichern sollte.