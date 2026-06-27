Er galt als erfahren: Bergsteiger (†) stürzt am Hohen Göll in den Tod

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Ein 59-jähriger Bergsteiger ist am Hohen Göll nach dem Ausstieg aus einer Kletterroute abgestürzt und tödlich verletzt worden.

Von Marco Schimpfhauser

Schönau am Königssee - Im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land ist ein 59 Jahre alter Bergsteiger am Samstag am Hohen Göll tödlich abgestürzt.

Ein 59 Jahre alter Bergsteiger ist am Samstag am Hohen Göll tödlich abgestürzt. Er wurde per Hubschrauber geborgen. (Symbolbild)
Ein 59 Jahre alter Bergsteiger ist am Samstag am Hohen Göll tödlich abgestürzt. Er wurde per Hubschrauber geborgen. (Symbolbild)  © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Österreicher nach bisherigem Ermittlungsstand allein auf der Klettertour "Alte Westwand" unterwegs.

"Nach dem Ausstieg aus der Route stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache tödlich ab", teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit.

Andere Kletterer fanden den Verunglückten und setzten den Notruf ab. Die Bergwacht rückte daraufhin zur Unglücksstelle aus.

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"Beim Eintreffen der Bergwacht Berchtesgaden an der Unglücksstelle konnte nur noch der Tod des 59-Jährigen festgestellt werden."

Die Bergwacht, die Alpine Einsatzgruppe und ein Polizeihubschrauber bargen den Toten gemeinsam.

Ein Polizeibergführer untersucht nun den genauen Unfallhergang. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Laut Polizei galt der 59-Jährige als erfahrener Bergsteiger.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa

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