14-Jähriger stürzt vor Augen seines Freundes bei Bergtour in den Tod

Unterammergau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) - Tragisches Berg-Unglück in den Ammergauer Alpen: Ein erst 14-Jähriger ist bei einer Bergtour bei winterlichen Verhältnissen ausgerutscht und etwa 150 Höhenmeter in den Tod gestürzt.

Ein Rettungshubschrauber konnte den 14-Jährigen lokalisieren, doch für ihn kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, war der 14-Jährige gemeinsam mit seinem 13 Jahre jungen Kumpel am frühen Sonntagnachmittag bei einer Bergtour von Unterammergau zum Laubeneck unterwegs.

Gegen 13.45 Uhr rutschte der Teenager am Laubeneck unterhalb des Gipfels aufgrund der eisigen Bedingungen aus und stürzte in der Folge 150 Höhenmeter ab.

Das Grausame: Sein Freund musste alles mitansehen. Ein weiterer unbeteiligter Bergsteiger, der sich zu dem Zeitpunkt des Unfalls am Nachbargipfel befand, konnte den Sturz ebenfalls beobachten und alarmierte den Notruf.

Nach dem Anruf machten sich die Bergwacht Unterammergau sowie ein österreichischer Rettungshubschrauber auf den Weg zum Unfallort. Die Besatzung des Hubschraubers lokalisierte den abgestürzten 14-Jährigen in einem Schneefeld.

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen.