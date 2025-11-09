Tragischer Vorfall beim Wandern: Mann (†44) verstirbt in Sächsischer Schweiz

Sebnitz - Hier kam jede Hilfe zu spät: Am Freitagabend nahm eine Wandertour durchs Kirnitzschtal in der Sächsischen Schweiz ein tragisches Ende.

Einsatzkräfte kämpften am Freitagabend im Kirnitzschtal vergeblich um das Leben eines Wanderers (†44). © Marko Förster

Wie Jens Berger (55) von der alarmierten Bergwacht Bad Schandau gegenüber TAG24 mitteilte, erlitt eine Person einen medizinischen Notfall und verstarb anschließend.

Die Polizei erklärte, dass es sich um einen 44-jährigen Mann gehandelt hat.

Ersten Angaben zufolge brach der Wanderer plötzlich bewusstlos zusammen, als er mit drei Begleitern aus Brandenburg gegen 18.30 Uhr im mittleren Teil der sogenannten "Zahmen Hölle" in Richtung Carolafelsen unterwegs war.

Die Gruppe wählte sofort den Notruf und begann mit Wiederbelebungsversuchen. Parallel dazu starteten nicht nur die Helfer der Bergwacht, auch ein Rettungshubschrauber machte sich mit einem Notarzt auf den Weg.

Die Einsatzkräfte drangen bei Dunkelheit in dem unwegsamen Gelände vor, erreichten schließlich die gemeldete Stelle. Doch sie konnten trotz intensiver und langwieriger Reanimationsmaßnahmen nichts mehr für den Wanderer tun.