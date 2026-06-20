Besondere A(u)ktion zum Jubiläum: Miniatur Wunderland versteigert Tickets auf eBay

Hamburg - Vom 15. auf den 16. August feiert das Miniatur Wunderland mit einer exklusiven Jubiläumsnacht seinen 25. Geburtstag. Gefeiert werden soll 24 Stunden lang. Die Tickets waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft, doch es gibt noch die Chance auf Resttickets: Auf eBay werden derzeit noch einmal 80 Karten versteigert. Und das von den Gründern Gerrit und Frederik Braun (beide 58) selbst.

Frederik (l.) und Gerrit Braun gründeten vor 25 Jahren das Miniatur Wunderland in der Hamburger Speicherstadt. © Madita Eggers/TAG24

Insgesamt können 600 Gäste im August mit dabei sein, unter anderem mit der Möglichkeit, selbst Züge im Maßstab 1:87 zu steuern.

"Wir werden eine unfassbar coole Nacht haben", ist sich Gerrit Braun sicher. Und dass auch Menschen, die sich das nicht leisten können, das Miniatur Wunderland mal erleben können, haben er und sein Bruder sich etwas Besonderes ausgedacht.

"Wir haben im Januar ja immer unsere 'Wir können uns das nicht leisten'-Aktion, wo Menschen umsonst ins Miniatur Wunderland dürfen. Und dort haben uns immer viele von euch gefragt, ob sie sich daran beteiligen können", so Gerrit Braun am Freitag auf Instagram.

"Und da diese Nacht so heiß, aber auch teuer wird, würden wir auf dieses Angebot von euch zurückkommen!" Dafür werden die letzten insgesamt 80 Tickets bei eBay eingestellt. "Wir hoffen, dass da richtig hohe Gebote reinkommen, damit diese Tickets dann jeweils ein Ticket von jemand anderem, der sich das nicht leisten kann, mitfinanzieren kann."

Sollten die Gebote sogar noch höher ausfallen, wird der Erlös an den Verein "Kleine Wunder" gespendet, der sich für Familien und Kinder in Not einsetzt. Das Miniatur Wunderland behalte dabei keinen Cent.

Bis Mittwoch, 24. Juni, werden jeden Abend weitere Tickets freigeschaltet – jeweils in einem kurzen Zeitfenster von rund 30 Minuten. Anschließend hat man sieben Tage Zeit zu bieten. "Lasst uns zusammen etwas Gutes tun", so Braun.