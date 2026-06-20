Besondere A(u)ktion zum Jubiläum: Miniatur Wunderland versteigert Tickets auf eBay
Hamburg - Vom 15. auf den 16. August feiert das Miniatur Wunderland mit einer exklusiven Jubiläumsnacht seinen 25. Geburtstag. Gefeiert werden soll 24 Stunden lang. Die Tickets waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft, doch es gibt noch die Chance auf Resttickets: Auf eBay werden derzeit noch einmal 80 Karten versteigert. Und das von den Gründern Gerrit und Frederik Braun (beide 58) selbst.
Insgesamt können 600 Gäste im August mit dabei sein, unter anderem mit der Möglichkeit, selbst Züge im Maßstab 1:87 zu steuern.
"Wir werden eine unfassbar coole Nacht haben", ist sich Gerrit Braun sicher. Und dass auch Menschen, die sich das nicht leisten können, das Miniatur Wunderland mal erleben können, haben er und sein Bruder sich etwas Besonderes ausgedacht.
"Wir haben im Januar ja immer unsere 'Wir können uns das nicht leisten'-Aktion, wo Menschen umsonst ins Miniatur Wunderland dürfen. Und dort haben uns immer viele von euch gefragt, ob sie sich daran beteiligen können", so Gerrit Braun am Freitag auf Instagram.
"Und da diese Nacht so heiß, aber auch teuer wird, würden wir auf dieses Angebot von euch zurückkommen!" Dafür werden die letzten insgesamt 80 Tickets bei eBay eingestellt. "Wir hoffen, dass da richtig hohe Gebote reinkommen, damit diese Tickets dann jeweils ein Ticket von jemand anderem, der sich das nicht leisten kann, mitfinanzieren kann."
Sollten die Gebote sogar noch höher ausfallen, wird der Erlös an den Verein "Kleine Wunder" gespendet, der sich für Familien und Kinder in Not einsetzt. Das Miniatur Wunderland behalte dabei keinen Cent.
Bis Mittwoch, 24. Juni, werden jeden Abend weitere Tickets freigeschaltet – jeweils in einem kurzen Zeitfenster von rund 30 Minuten. Anschließend hat man sieben Tage Zeit zu bieten. "Lasst uns zusammen etwas Gutes tun", so Braun.
Frederik Braun: "Damals hat uns jeder gesagt: 'Das wird nichts'"
Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Frederik Braun eröffnete er am 16. August 2001 das Miniatur Wunderland mit den ersten drei Themenwelten – Mitteldeutschland, Knuffingen und Österreich – und legte damit den Grundstein für die heute beliebteste und meistbesuchte Touristenattraktion Deutschlands.
"Damals hat uns jeder gesagt: 'Das wird nichts'. Keiner hat an diese Idee geglaubt", erinnerte sich Frederik Braun Anfang des Jahres im TAG24-Gespräch.
Umso bewegender sei es, im Rahmen des Jubiläums alte Wegbegleiter wiederzutreffen. "Sich zu erinnern, wie es damals war und was daraus geworden ist, ist für mich eigentlich das Schönste dieses Jahr. Es ist ja wie ein Märchen", so Braun.
Gleichzeitig sei es auch ein gutes Gefühl, den damaligen Kritikern den Erfolg des vermeintlichen "Das-wird-eh-nichts-Projekts" zeigen zu können.
Zwei große Highlights des Jubiläumsjahres liegen bereits hinter den Brüdern: die Gestaltung einer echten S-Bahn im Design des Miniatur Wunderlands sowie die Taufe eines eigenen ICE, der nach der fiktiven Wunderland-Hauptstadt "Knuffingen" benannt ist.
"Das ist surreal, dass eine Fantasiestadt in unserer Welt Teil der realen Infrastruktur wird", so Braun. "Das ist schon absolut schräg und auch ein bisschen ein Ritterschlag."
Titelfoto: Madita Eggers/TAG24