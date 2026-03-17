Block-Prozess: Der nächste Polizist sagt aus

Der Prozessmarathon im Fall Christina Block (52) geht weiter: Am 39. Verhandlungstag soll heute der nächste Polizist vor Gericht aussagen.

Von Madita Eggers

Hamburg - Der Prozessmarathon im Fall Christina Block (52) geht weiter: Am 39. Verhandlungstag soll am heutigen Dienstag der nächste Polizist vor Gericht aussagen. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog.

Christina Block (52) wird vorgeworfen, die Entführung ihrer zwei jüngsten Kinder in Auftrag gegeben zu haben. Hier mit ihrem Anwalt Ingo Bott (42) am 38. Verhandlungstag. © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa

Am 39. Verhandlungstag ist das Interesse bislang ungewöhnlich gering: So wenige Zuschauende sowie Medienvertretende wie heute waren im Verlauf des bisherigen Prozesses noch nicht vor Ort.

Wie das Gericht am Montag mitteilte, ist für 9.30 Uhr ein Hamburger Kriminalbeamter als Zeuge geladen. Weitere Zeugenaussagen sind nicht geplant. Eigentlich sollten bereits in der vergangenen Woche die Zeugenaussage des mutmaßlichen Chef-Entführers David B. (68) fortgesetzt werden. Aufgrund des Krieges im Nahen Osten können jedoch weder er noch seine mutmaßliche rechte Hand, Keren T., sowie zwei weitere Israelis, die bereits bei der Hamburger Staatsanwaltschaft ausgesagt haben, derzeit nach Deutschland reisen. Die vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt betonte am Donnerstag auf die drängende Nachfrage von Block-Anwalt Ingo Bott (42), wie es nun weitergehe, dass sie von Woche zu Woche neu prüfen werde, wie es mit den Zeugenvernehmungen vorangehen kann – schließlich könne auch sie die Weltlage nicht ändern.

Die vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt weiß derzeit noch nicht, wie das Gericht mit den israelischen Zeugen weiter verfahren wird. © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa