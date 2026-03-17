Block-Prozess: Der nächste Polizist sagt aus
Hamburg - Der Prozessmarathon im Fall Christina Block (52) geht weiter: Am 39. Verhandlungstag soll am heutigen Dienstag der nächste Polizist vor Gericht aussagen. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog.
Update, 9.14 Uhr: Ungewöhnlich geringes Interesse
Am 39. Verhandlungstag ist das Interesse bislang ungewöhnlich gering: So wenige Zuschauende sowie Medienvertretende wie heute waren im Verlauf des bisherigen Prozesses noch nicht vor Ort.
Update, 9 Uhr: So geht es am Dienstag weiter
Wie das Gericht am Montag mitteilte, ist für 9.30 Uhr ein Hamburger Kriminalbeamter als Zeuge geladen. Weitere Zeugenaussagen sind nicht geplant.
Eigentlich sollten bereits in der vergangenen Woche die Zeugenaussage des mutmaßlichen Chef-Entführers David B. (68) fortgesetzt werden. Aufgrund des Krieges im Nahen Osten können jedoch weder er noch seine mutmaßliche rechte Hand, Keren T., sowie zwei weitere Israelis, die bereits bei der Hamburger Staatsanwaltschaft ausgesagt haben, derzeit nach Deutschland reisen.
Die vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt betonte am Donnerstag auf die drängende Nachfrage von Block-Anwalt Ingo Bott (42), wie es nun weitergehe, dass sie von Woche zu Woche neu prüfen werde, wie es mit den Zeugenvernehmungen vorangehen kann – schließlich könne auch sie die Weltlage nicht ändern.
Update, 08.50 Uhr: Recap von Donnerstag
Am 38. Verhandlungstag haben zwei Kriminalbeamtinnen ausgesagt. Dabei wurden zwei bislang (der Öffentlichkeit) unbekannte Details bekannt.
Die Kriminalbeamtin Lisa S. (33) berichtete, dass eines der Fluchtautos, das im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Entführung der jüngsten Block-Kinder in der Silvesternacht 2023/24 genutzt worden sein soll, bereits am 1. Januar 2024 wieder am Hamburger Flughafen abgegeben worden war. Als letztes Ziel sei im Navigationssystem die Adresse des "Grand Elysée"-Hotels gespeichert gewesen.
Die zweite Zeugin, Jessica P. (32), die am 1. Januar zur Wohnanschrift der Familie Block in Hamburg geschickt worden war, zeigte sich zudem über das Verhalten der dort Anwesenden verwundert.
Sowohl Gerhard Delling (66) als auch der mitangeklagte Familienanwalt Dr. Andreas C. hätten vor Ort "weder überrascht noch besonders besorgt" gewirkt. Weder um die Kinder noch um Christina Block selbst, obwohl zu diesem Zeitpunkt unklar gewesen sei, wo diese sich aufhielten.
Delling habe sich stattdessen vor allem über den jahrelangen Sorgerechtsstreit zwischen seiner Lebensgefährtin und deren Ex-Mann Stephan Hensel (51) "echauffiert" sowie darüber, dass die Polizei in dieser Angelegenheit zuvor zu wenig unternommen habe.
Titelfoto: Marcus Brandt/Pool dpa/dpa