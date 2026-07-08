08.07.2026 14:01 Block-Prozess: Ex-GNTM-Model im Zeugenstand - "Also haben sie nur zugeguckt und sind dann weggerannt?"

Am Mittwoch findet der 62. Verhandlungstag im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block statt. Im Fokus steht eine mit Spannung erwartete Zeugenaussage.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg - Am Mittwoch findet der 62. Verhandlungstag im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (53) statt. Im Fokus steht eine mit Spannung erwartete Zeugenaussage. TAG24 ist vor Ort und berichtet im Liveblog.

Seit fast genau einem Jahr muss sich Steakhouse-Erbin Christina Block (53) wegen mutmaßlicher Kindesentführung vor Gericht verantworten. © Marcus Brandt/dpa

14.01 Uhr: "Also haben sie nur zugeguckt und sind dann weggerannt?"

Auch von der Meden kommt jetzt noch einmal auf die Aussage von Tal S. zu sprechen, der ausgesagt hatte, dass G. auf Hensel eingeschlagen habe und sehr brutal vorgegangen sei. Der Zeuge wiederholt noch einmal seine Aussage von vorhin, dass er weder den Vater noch die Kinder angerührt habe. "Also zusammengefasst haben sie nur dagestanden, zugeguckt und sind dann weggerannt?", fragt von der Meden wenig überzeugt. Alles sei so schnell gegangen, wiederholt G. noch einmal. "Haben Sie denn eine Erklärung dafür, warum Herr S. uns das so erzählt hat?", will der Anwalt weiter wissen. "Vielleicht, weil er nicht die Verantwortung übernehmen will", mutmaßt G.

13.53 Uhr: David B. will Beweise für Pädophilie durch Hensel gehabt haben

Die Richterin hat keine weiteren Fragen, jetzt hat Staatsanwalt Marvin Steinberg das Fragerecht. Er stellt einige Nachfragen, unter anderem zu den persönlichen Gegenständen, die Frau Block dem Team bei dem Treffen im "Grand Elysée" übergeben habe. Es könnte ein Teddybär darunter gewesen sein, erinnert sich der Zeuge auf Nachfrage. Anschließend befragt Nebenklagevertreter Philip von der Meden den ehemaligen Fitness-Trainer. Der Hensel-Anwalt möchte wissen, was im Vorwege die Vorstellung des Teams gewesen sei, wie man denn an die Kinder herankommen könne. "Wir hatten keinen genauen Plan", unterstreicht G. Auch über die Pädophilie-Vorwürfe gegen seinen Mandanten will der Jurist sprechen. G. berichtet, dass es ihm von David B. so verkauft worden sei, als dass es Beweise für Übergriffe durch Herrn Hensel gegeben habe. Selbst gesehen habe er diese Beweise aber nicht.

13.38 Uhr: Zeuge bekam von seinem Anwalt eine Kopie der Gerichtsakten

Hildebrandt will von G. wissen, ob im Vorwege geplant worden sei, die Kinder nach der Entführung erst nach Süddeutschland und dann nach Hamburg zu bringen. "Daran erinnere ich mich nicht", antwortet der Zeuge. Auch an die konkreten Inhalte des Treffens in Israel, das nach der Silvesternacht stattfand, könne er sich nicht erinnern. David B. habe lediglich gesagt, dass die Kinder erfolgreich zur Mutter zurückgebracht worden seien. Wegen möglicher Sorgen, die Aktion könne doch nicht legal gewesen sein, habe B. klar gemacht, dass "alles in Ordnung" komme. Als die Sache jedoch medial immer größer geworden sei, habe er den Entschluss gefasst, sich zu Wort zu melden und die schriftliche Stellungnahme über seinen Anwalt einzureichen. Von diesem habe er auch eine Kopie der Prozessakten erhalten, so G.

Ex-GNTM-Model Jonathan G. (35) im Landgericht Hamburg. © Marcus Brandt/dpa

13.27 Uhr: Mit-Entführer spricht über Wunden, die tagelang geblutet hätten

Weiter im Text: Nach der Mittagspause setzt Richterin Hildebrandt ihre Zeugenbefragung von Jonathan G. fort. Sie möchte mehr wissen zu der Zeit unmittelbar nach der Entführung am Hafen, als das Team im Wald unterwegs war. Das Auftauchen der Polizei habe ihn überrascht, erklärt der Zeuge. Immerhin sei er davon ausgegangen, dass die Aktion legal und von den deutschen Behörden geduldet sei. Der Polizeihund habe ihn gebissen, in dem Moment selbst habe er aber keinen Schmerz gespürt, erklärt G. Zuvor hatte er bereits ausgesagt, Bisswunden davongetragen zu haben, die noch tagelang geblutet hätten.

Ein Verteidiger bittet um eine kurze Toilettenpause, woraufhin die Richterin die Verhandlung für die obligatorische Mittagspause unterbricht. Weiter geht es um 13.15 Uhr.

12.05 Uhr: Ex-GNTM-Model widerspricht Aussage von Block-Tochter Klara

Nach der Ergreifung am Hafen habe er im zweiten Auto gesessen, während die Kinder im ersten Auto gesessen hätten, berichtet G. weiter. Die Richterin hält dem Zeugen daraufhin die Aussage von Tochter Klara vor, die berichtet hatte, dass "der Typ, der Deutsch spricht" bei ihr und ihrem Bruder gesessen habe. Das streitet der ehemalige Fitness-Trainer ab. Erst im Wald habe er mit Klara und Theo gesprochen. Dabei habe Erstere ihm gesagt, dass sie nicht zurück zu ihrer Mutter wolle, weil sie von dieser geschlagen worden sei. Er habe versucht, sie zu beruhigen. Theo sei ohnehin sehr ruhig gewesen, erinnert sich der Zeuge. Hildebrandt will wissen, ob die Kinder gefesselt worden seien oder etwas auf ihren Mund geklebt worden sei. "Nicht, dass ich es gesehen habe", entgegnet G. Er hätte ja nicht mit den Kindern sprechen können, wenn diesen etwas auf den Mund geklebt worden wäre, verdeutlicht er.

11.51 Uhr: Richterin konfrontiert Zeugen mit Anschuldigungen von Mit-Entführer

Jetzt geht es noch einmal um die Geschehnisse am Hafen selbst. David B. und Keren T. hätten so getan, als seien sie ein Paar, die anderen hätten sich wie Touristen verhalten, erzählt der Zeuge. Als Stephan Hensel mit den Kindern gesehen worden sei, habe schnell die "Ergreifung" stattgefunden und anschließend sei man geflohen, so G. Hildebrandt geht das zu schnell. Die Richterin will Details wissen, unter anderem, wer genau die Kinder in seine Obhut genommen habe und wer den Vater außer Gefecht gesetzt habe. "Das kann ich nicht sagen", antwortet G. Auch für ihn sei das Ganze "viel zu schnell" gegangen, erläutert der Zeuge. Die Richterin hält G. nun die Aussage vom mutmaßlichen Mit-Entführer Tal S. vor, der berichtet hatte, dass dieser Stephan Hensel brutal attackiert und mit mehreren Faustschlägen außer Gefecht gesetzt habe. Er sei "nicht dieser deutsche Typ", von dem S. gesprochen habe, erklärt G. Wer es stattdessen gewesen sei, könne er allerdings nicht sagen. Auch die Kinder habe er nicht ein einziges Mal berührt. "Das war nicht mein Job", ergänzt der Zeuge.

11.44 Uhr: Fitness-Trainer spricht über Fahrt von Hamburg nach Dänemark

Frau Block sei bei dem Treffen im "Grand Elysée" in Begleitung eines Mannes gewesen. Er gehe davon aus, dass es sich dabei um ihren Anwalt gehandelt habe, berichtet G. An dessen Aussehen könne er sich nun aber nicht mehr erinnern, erklärt der Zeuge. Sehr wohl erinnern könne er sich an die Fahrt von Hamburg nach Dänemark. Das Team sei mit zwei Autos und einem Wohnmobil unterwegs gewesen, er habe in einem der beiden Wagen gesessen. Vor der Grenze habe das Team eine Pause gemacht. Mindestens acht Leute seien mit dabei gewesen, so G. In Dänemark sei man "einmal um den Block gefahren", erklärt der Zeuge. Zum Hafen sei man zu Fuß gegangen, erklärt das ehemalige GNTM-Model.

11.23 Uhr: Zeuge erinnert sich an eine Tasche, die Frau Block übergeben habe

Hildebrandt befragt G. weiter, unter anderem zu den Rollen der einzelnen Teammitglieder sowie den verwendeten Autos und deren Herkunft. Diese stammten von einer Autovermietung am Flughafen, erklärt der ehemalige Fitness-Trainer. Zudem spricht er über verschiedene Spitznamen, die im Team verwendet worden seien. Er erinnere sich an "die Saudis" und "die Ninjas". Er selbst sei "Nils" genannt worden, berichtet G. Warum er und die anderen Teammitglieder sich bei dem ominösen Treffen mit Frau Block im "Grand Elysée" maskiert hätten, will die Richterin wissen. "Weil es eine Geheimoperation war", antwortet der Zeuge. B. habe die Maskierung angeordnet, damit eine Identifizierung nicht möglich sei. Die Steakhouse-Erbin habe "fünf oder zehn Minuten" zum Team gesprochen, erinnert sich G. Zudem habe sie eine "Tasche mit persönlichen Gegenstand" übergeben. Daran habe er sich allerdings erst nach einer entsprechenden Berichterstattung über den Prozess wieder erinnern können, gibt G. zu.

Christina Block und ihr Anwalt Ingo Bott im Verhandlungsaal 237 des Landgerichts Hamburg. © Markus Scholz/dpa-Pool/dpa

11.20 Uhr: Vorsitzende Richterin löchert Ex-GNTM-Model mit Fragen

Nun will die Richterin wissen, ob vor der Aktion in der Silvesternacht eigentlich ganz konkret darüber gesprochen worden sei, wie man die Kinder genau "befreien" wolle. Man habe besprochen, wie man am besten von Hensels Haus bis zur Grenze käme, antwortet G. Die konkrete Ergreifung der Kinder sei aber nicht im Detail geplant worden. Hildebrandt zeigt sich darüber irritiert, dass man nicht einfach versucht habe, die Kinder mithilfe der Autos über die Grenze zu bringen, sondern zu Fuß durch den Wald geflohen sei. Er habe dies nicht infrage gestellt, antwortet G. "Das war einfach der Plan", ergänzt der Israeli. Ob es vor der Aktion die Idee gegeben habe, Stephan Hensel mithilfe von Klebeband zu "neutralisieren", wie Tal S. es ausgesagt hatte, erinnere er nicht mehr, erklärt der Zeuge auf die entsprechende Nachfrage der Richterin.