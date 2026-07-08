08.07.2026 11:23 Block-Prozess: Ex-GNTM-Model spricht über Geschehnisse in der Silvesternacht

Am Mittwoch findet der 62. Verhandlungstag im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block statt. Im Fokus steht eine mit Spannung erwartete Zeugenaussage.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg - Am Mittwoch findet der 62. Verhandlungstag im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (53) statt. Im Fokus steht eine mit Spannung erwartete Zeugenaussage. TAG24 ist vor Ort und berichtet im Liveblog.

Seit fast genau einem Jahr muss sich Steakhouse-Erbin Christina Block (53) wegen mutmaßlicher Kindesentführung vor Gericht verantworten. © Marcus Brandt/dpa

11.23 Uhr: Zeuge erinnert sich an eine Tasche, die Frau Block übergeben habe

Hildebrandt befragt G. weiter, unter anderem zu den Rollen der einzelnen Teammitglieder sowie den verwendeten Autos und deren Herkunft. Diese stammten von einer Autovermietung am Flughafen, erklärt der ehemalige Fitness-Trainer. Zudem spricht er über verschiedene Spitznamen, die im Team verwendet worden seien. Er erinnere sich an "die Saudis" und "die Ninjas". Er selbst sei "Nils" genannt worden, berichtet G. Warum er und die anderen Teammitglieder sich bei dem ominösen Treffen mit Frau Block im "Grand Elysée" maskiert hätten, will die Richterin wissen. "Weil es eine Geheimoperation war", antwortet der Zeuge. B. habe die Maskierung angeordnet, damit eine Identifizierung nicht möglich sei. Die Steakhouse-Erbin habe "fünf oder zehn Minuten" zum Team gesprochen, erinnert sich G. Zudem habe sie eine "Tasche mit persönlichen Gegenstand" übergeben. Daran habe er sich allerdings erst nach einer entsprechenden Berichterstattung über den Prozess wieder erinnern können, gibt G. zu.

Christina Block und ihr Anwalt Ingo Bott im Verhandlungsaal 237 des Landgerichts Hamburg. © Markus Scholz/dpa-Pool/dpa

11.20 Uhr: Vorsitzende Richterin löchert Ex-GNTM-Model mit Fragen

Nun will die Richterin wissen, ob vor der Aktion in der Silvesternacht eigentlich ganz konkret darüber gesprochen worden sei, wie man die Kinder genau "befreien" wolle. Man habe besprochen, wie man am besten von Hensels Haus bis zur Grenze käme, antwortet G. Die konkrete Ergreifung der Kinder sei aber nicht im Detail geplant worden. Hildebrandt zeigt sich darüber irritiert, dass man nicht einfach versucht habe, die Kinder mithilfe der Autos über die Grenze zu bringen, sondern zu Fuß durch den Wald geflohen sei. Er habe dies nicht infrage gestellt, antwortet G. "Das war einfach der Plan", ergänzt der Israeli. Ob es vor der Aktion die Idee gegeben habe, Stephan Hensel mithilfe von Klebeband zu "neutralisieren", wie Tal S. es ausgesagt hatte, erinnere er nicht mehr, erklärt der Zeuge auf die entsprechende Nachfrage der Richterin.

11.08 Uhr: Wurde Jonathan G. aufgrund seiner "sozialen Ader" rekrutiert?

Sein Job im Rahmen der "Mission" sei es gewesen, sicherzustellen, dass es den Kindern gut gehe und sie wohlbehalten zu ihrer Mutter gebracht würden. Dafür seien ihm 10.000 Euro in bar versprochen worden, die er "neun bis elf Monate" nach der Aktion auch bekommen habe, so G. Warum ausgerechnet er - ein Model und Fitness-Trainer - von David B. und "Olga" ausgewählt worden sei, will Hildebrandt von dem Israeli wissen. G. entgegnet, dass er vermute, dass es an seiner "sozialen Ader" und dem Umstand, dass er Deutsch spreche, gelegen habe.

11.01 Uhr: G. spricht von vermeintlicher "Gehirnwäsche" durch den Kindsvater

Die Richterin möchte ganz genau von G. wissen, wann er über was informiert worden sei - zum Beispiel wann und wie er davon erfahren habe, dass die Kinder von ihrem Vater einer vermeintlichen "Gehirnwäsche" unterzogen worden seien und gerettet werden müssten. Dies sei ihm erst ganz konkret gesagt worden, nachdem er eine Beteiligung zugesagt habe. Zuvor habe er sich bestätigen lassen, dass alles legal sei und von den deutschen Behörden unterstützt werde, wiederholt der Zeuge. Er sei der Überzeugung gewesen, dass die Kinder zur Mutter gehörten.

10.50 Uhr: Zeuge wusste laut eigener Aussage zunächst überhaupt nichts

Es geht weiter. Richterin Isabel Hildebrandt hat einige Nachfragen zu der Erzählung des Zeugen. Unter anderem will sie noch einmal wissen, was genau ihm sein Freund ganz zu Beginn über David B. und dessen "Mission" erzählt habe. "Nichts", antwortet G. Er habe lediglich gesagt bekommen, dass B. ein Mossad-Agent sei und er alles weitere zu dem geplanten Vorhaben in Hamburg erfahren würde. Auch im Gespräch mit Keren T. sei ihm nicht wirklich erzählt worden, worum es eigentlich gehe, erklärt der Zeuge. Warum er trotzdem bereitwillig Auskunft über sein Leben gegeben habe, will Hildebrandt wissen. Er habe gespürt, dass es um eine große Sache gehe, entgegnet G.

10.32 Uhr: Staatsanwalt muss Zeugenaussage "erst mal sacken lassen"

Nach der Aktion habe er im Hotel erst einmal "18 Stunden durchgeschlafen", ehe er kurz darauf zurück nach Israel geflogen sei. Das Flugticket hätten David B. und "Olga" für ihn organisiert. Dort habe es ein Treffen gegeben, indem er erfahren habe, dass die Rettung der Kinder offenbar doch nicht so legal gewesen sei. Ein paar Tage später sei er wieder nach Hamburg geflogen und habe sein Leben irgendwie weitergelebt. Knapp zwei Jahre später sei dann schließlich auch sein Name durch die Medien gegeistert und er habe daraufhin entschieden, sich öffentlich zu äußern. Deshalb sei er heute hier. Der Staatsanwalt bittet direkt nach Abschluss der Erzählung um eine zehnminütige Pause. "Ich muss das erst mal sacken lassen", erklärt der Jurist.

Staatsanwalt Marvin Steinberg bat direkt nach der umfangreichen Erzählung von Ex-GNTM-Model Jonathan G. um eine Pause. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa-Pool/dpa

10.23 Uhr: Mit-Entführer berichtet von Auseinandersetzung mit Hund im Wald

Nach der Ergreifung der Kinder sei man schnell im Dunkeln durch den Wald geflohen. Die Polizei sei ihnen auf der Spur gewesen, irgendwann habe sich ein Hund an ihre Fersen geheftet. Er habe in dieser Situation nur daran gedacht, die Kinder vor dem Hund zu schützen. Das Tier habe ihn schließlich angefallen und die beiden seien zusammen einen Hügel hinuntergerollt. Danach habe der Hund jedoch von ihm abgelassen und sei "weggegangen", nachdem er ihn noch ein bisschen gestreichelt und ihm gut zugeredet habe, berichtet G. Die beiden hätten sogar gemeinsam aus einer Pfütze getrunken, erklärt der Zeuge und erntet dafür Lacher aus dem Zuschauerraum. Nach der Konfrontation mit dem Hund sei er vom Rest des Teams getrennt gewesen und habe sich selbst über die Grenze durchgeschlagen.

10.17 Uhr: Ex-GNTM-Model spricht über Geschehnisse in der Silvesternacht

Kurz vor der Silvesternacht sei das Team bereits einmal nach Dänemark gefahren, um die Lage vor Ort zu checken und sich ein Bild der Gegebenheiten zu machen. Es sei auch darum gegangen, den "besten Weg" zu finden, berichtet G. Am 31. Dezember hätte das Team dann erfahren, dass sich die Kinder das große Feuerwerk in Gråsten anschauen würden und das dies die ideale Gelegenheit für die Rettung der Kinder sei. Er und seine Mitstreiter seien "aufgeregt" gewesen, hätten aber das klare Ziel gehabt, die Kinder aus der Obhut ihres Vaters zu "befreien". Als es schließlich so weit gewesen sei, sei alles sehr schnell gegangen. Man habe die Kinder gegriffen und sei schnell zu den bereitstehenden Autos gerannt, so G. - von einer körperlichen Auseinandersetzung mit Stephan Hensel erzählt der Zeuge zunächst nichts.

10.10 Uhr: Auch G. berichtet von Treffen mit Christina Block im "Grand Elysée"

G. berichtet von einem Meeting mit B., "Olga" und anderen Mitgliedern des Teams. In diesem sei besprochen worden, dass man nicht viel Zeit habe, sondern die Kinder schnellstmöglich gerettet werden müssten. Am Ende dieses Meetings sei Frau Block ins Zimmer gekommen, nachdem er und andere Beteiligte sich die Gesichter maskiert hätten. Die Steakhouse-Erbin habe geweint und verzweifelt gewirkt, so der Zeuge. "Man konnte die Traurigkeit fühlen", betont das Ex-GNTM-Model. Während verschiedene Beteiligte des mutmaßlichen Entführer-Teams schon öfter von dem ominösen Meeting erzählt hatten, behauptet Block-Anwalt Ingo Bott stets, dass es dieses Treffen nie gegeben habe.

Der mutmaßliche Mit-Entführer Jonathan G. (r.) mit seinem Anwalt auf dem Weg zum Gerichtssaal. © Marcus Brandt/dpa

10.04 Uhr: Zeuge: David B. habe ihm bestätigt, dass die Aktion legal sei

G. berichtet, dass er über einen Freund Kontakt zum mutmaßlichen Chef-Entführer David B. bekommen habe. Dieser habe ihn angeworben für eine "Operation" in Deutschland. Später habe Keren T. alias "Olga" ihn über sein Leben ausgefragt. Es habe sich wie ein "Interview für ein Jobangebot" angefühlt, so G. Er habe einen guten Eindruck hinterlassen wollen, was offensichtlich funktioniert habe. B. habe ihn aufgefordert, so schnell wie möglich nach Hamburg zu kommen, was am 27. Dezember 2023 passiert sei. Er sei direkt zum Hotel "Grand Elysée" gereist. Dort sei ihm erklärt worden, dass die Kinder aus der Obhut ihres Vaters Stephan Hensel gerettet werden müssten. Dieser sei unter anderem pädophil. Er habe gefragt, ob die Aktion legal sei, was ihm von B. bestätigt worden sei. "Ich wollte helfen", erklärt G. die Gründe für seine Beteiligung.