24.06.2026 10:31 Block-Prozess: "Manipulation spielt in diesem Prozess eine große Rolle"

Am Mittwoch findet der 58. Verhandlungstag im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (53) statt. TAG24 ist vor Ort und berichtet im Liveblog.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg - Am Mittwoch findet der 58. Verhandlungstag im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (53) statt. TAG24 ist vor Ort und berichtet im Liveblog.

Steakhouse-Erbin Christina Block (53) muss sich seit fast einem Jahr wegen der mutmaßlichen Entführung ihrer Kinder vor Gericht verantworten. © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa

10.31 Uhr: Pause

Aufgrund der herrschenden Temperaturen unterbricht die Vorsitzende Richterin die Verhandlung für eine kurze Pause. In 15 Minuten soll es weitergehen.

10.28 Uhr: Verteidiger Dr. Voß schlägt ungewöhnlich versöhnliche Töne an

Auch Dr. Marko Voß, Verteidiger des Familienanwalts Dr. Andreas C., äußert sich noch einmal. Er schlägt ungewöhnlich versöhnliche Töne gegenüber Nebenklagevertreter Philip von der Meden an, nachdem die beiden bereits des Öfteren "mit härteren Bandagen" diskutiert hatten. Es sei von der Meden "hoch anzurechnen", dass dieser in seiner spontanen Stellungnahme in der vergangenen Verhandlung eingeräumt habe, dass Voß' Mandant C. die gewalttägige Überwältigung von Stephan Hensel und die Entführung der Kinder in dieser Form eher nicht so beauftragt habe. Unabhängig davon habe Hensel über zweieinhalb Jahre einen "strafrechtlichen Zustand" aufrechterhalten, indem er die Kinder bei sich behalten habe. "Das bloße Greifen" und ins-Auto-setzen der Kinder in der Silvesternacht könne vor diesem Hintergrund rechtlich nicht als Straftatbestand gewertet werden.

Dr. Marko Voß, Verteidiger des Familienanwalts Dr. Andreas C., schlug am Mittwoch ungewöhnlich versöhnliche Töne an. © Georg Wendt/dpa

10.16 Uhr: "Manipulation spielt in diesem Prozess eine große Rolle"

Auch Block-Verteidiger Ingo Bott meldet sich noch mal zu Wort. Er betont: "Manipulation spielt in diesem Prozess eine große Rolle." Manipulation von Stephan Hensel gegenüber seinen Kindern, aber auch Manipulation durch den vermeintlichen Kronzeugen David B., erklärt Bott. Dieser habe ausschließlich bedacht auf sein eigenes Interesse ausgesagt, sich dabei aber immer wieder für Widersprüche gesorgt.

10.06 Uhr: Anwältin Gül Pinar betont Unschuld ihres Mandanten Andreas P.

Nach Böttner ist Anwältin Gül Pinar, die Verteidigerin des mitangeklagten Sicherheitsunternehmers Andreas P., an der Reihe. Sie verdeutlicht, dass die Aussage von B. gezeigt habe, dass dieser zweifellos der Haupttäter der Entführung sei. Der Israeli habe seine Agenda vor Gericht durchdrücken wollen und nur aus persönlichen Interessen gehandelt. Ihr Mandant wiederum sei in der Vernehmung des früheren Mossad-Agenten überhaupt nicht aufgetaucht. Dies spreche eine eindeutige Sprache, so Pinar. "Es muss festgehalten werden: Herr P. gehörte nicht zum Team von David B. Er hatte mit alldem nichts zu tun", so die Juristin. Ein Straftatvorwurf gegen ihren Mandanten sei in keinster Weise konstruierbar, fasst Pinar zusammen. Sie wisse nicht, weshalb ihr Mandant überhaupt hier sitze, unterstreicht sie abschließend.

Anwältin Gül Pinar neben ihrem Mandanten, dem mitangeklagten Sicherheitsunternehmer Andreas P. © Georg Wendt/dpa-pool/dpa

9.55 Uhr: Verteidiger Böttner lässt kein gutes Haar an Aussage von David B.

Wichtig festzuhalten sei, dass sein Mandant laut der Aussage von B. sehr verärgert darüber gewesen sei, dass der ehemalige GNTM-Kandidatin Jonathan C. unabgesprochen bei der Aktion in der Silvesternacht 2023/24 mit Gewalt auf Stephan Hensel eingewirkt habe, betont Böttner. Wenn man das Aussageverhalten seines Mandanten mit dem von B. vergleiche, werde deutlich, dass sich S. aufrichtig, ehrlich und plausibel geäußert habe. Bei B. wiederum hätten sich zahlreiche Widersprüche ergeben. Zudem habe B. sich die Tür offen gelassen, sich im Zweifel immer auf Übersetzungsprobleme berufen zu können.

9.47 Uhr: Verteidiger: David B. wollte seine "fiktive Realität" aufrechterhalten

Als erstes ergreift Sascha Böttner, der Verteidiger von Tal S., das Wort. Der Anwalt unterstreicht die Aussage von David B., dass dieser unter Druck gesetzt worden sei - vorrangig durch den Familienanwalt der Familie Block, Dr. Andreas C. Dieser Druck sei auf die anderen beteiligten der Gruppe, und damit auch auf seinen Mandanten weitergeleitet worden. S. sei es ausschließlich um das Wohl der Kinder gegangen, weshalb er auch kein Geld für die Rückholaktion angenommen habe. Dass B. seinen Komplizen verschwiegen habe, dass die Kinder sogenannte "Notfallknöpfe" tragen würden, könne nur dafür sprechen, dass er die von ihm geschaffene "fiktive Realität" aufrechterhalten wolle. Damit meint Böttner die Annahme seines Mandanten, die Kinder seien zuvor vom Vater Stephan Hensel entführt worden und müssten nun gerettet werden.

Anwalt Sascha Böttner, der Verteidiger des mutmaßlichen Mit-Entführers Tal S., bezog am Mittwoch Stellung zu der Aussage von David B. © Georg Wendt/dpa

9.39 Uhr: Prozesstag beginnt mit Verspätung

Schon fast traditionell beginnt der Prozesstag mit ein paar Minuten Verspätung. Die Vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt eröffnet die Verhandlung, nachdem der in U-Haft sitzende mutmaßliche Mit-Entführer Tal S. in den Saal geführt wurde. Zu Beginn stehen weitere Stellungnahmen zu der abgeschlossenen Aussage von David B. auf dem Programm.

9.20 Uhr: Schulklasse besucht heutige Verhandlung

Anders als an vielen anderen Verhandlungstagen zuletzt ist der Zuschauerraum im Saal 237 heute recht gut gefüllt. Unter anderem ist augenscheinlich eine Schulklasse vor Ort, um das Geschehen zu verfolgen.

9 Uhr: So geht es am Mittwoch weiter

Wie das Gericht mitteilte, will die Kammer am Mittwoch weitere Stellungnahmen der Verfahrensbeteiligten zur abgeschlossenen Vernehmung des mutmaßlichen Chef-Entführers entgegennehmen. Zudem soll die Zeugenbefragung der Hauptermittlungsführerin Merle B. (44) fortgesetzt werden. Die Beamtin hatte bereits im April an zwei Tagen ausgesagt.

8.45 Uhr: Recap vom 57. Verhandlungstag